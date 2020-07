Tweet on Twitter

Las Chivas mostraron un gran nivel logrando vencer 4-3 al América en un gran duelo en las semifinales de la Copa GNP por México 2020.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para las Chivas que tomaron ventaja antes del minuto 1 cuando JJ Macías sacó tiro raso para poner el 1-0, tras eso poco a poco el América empezó a tomar el control de la pelota, pero la realidad es que no generaban mayor peligro al ataque y en un contragolpe al 32 Jesús Angulo sirvió a Alexis Vega, en una pared, para poner el 2-0, 3 minutos después Giovani doSantos mando un centro preciso que Federico Viñas no perdonó para el 2-1, así nos fuimos al descanso.

Para el segundo tiempo, a los 7 minutos Ángel Zaldivar estuvo cerca del tercero, tras eso América empezó a dominar obligados por el marcador, al 69 Sebastián Córdova sacó bombazo para poner el empate, las Águilas parecían dominar, pero al 80 en una gran jugada de Miguel Ponce que rechazó Ochoa la pelota le quedó a Zaldivar que solamente empujó para el 3-2, apenas 4 minutos después Conejito Brizuela sacó bombazo para poner el 4-2, las Águilas no bajaron la guardia y al 88 Andrés Ibarguen descontó, el América se fue con todo, pero el empate no llegó.

Así, las Chivas lograron su boleto a la Final donde se estarán midiendo a los Tigres el próximo domingo, mientras que el América tendrá que preparar el arranque de la Liga MX. Chivas 4-3 América.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs América 4-3 Semifinales Copa GNP México 2020