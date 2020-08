Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final FA Cup 2019-2020

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 1 de agosto cerrando la actividad en Inglaterra con la gran Final de la FA Cup 2019-2020, donde el Arsenal buscará levantar el trofeo y, de paso, calificar a Europa, pero se medirán al Chelsea que llega motivado listo para ganar en el mítico Wembley.

Como llegan los equipos

El cuadro del Arsenal viene de concluir una campaña complicada en la Premier League donde terminó en el octavo puesto fuera de competencias europeas. Cerraron el domingo pasado venciendo 3-2 al Watford con doblete de Pierre Emerick Aubameyang.

Los Gunners lograron su boleto a la Final tras una gran exhibición el pasado sábado 18 de julio cuando lograron vencer 2-0 al Manchester City, en las semifinales, con doblete de Aubameyang.

Por su parte, el Chelsea concluyó su campaña en la Premier cumpliendo el objetivo que era clasificar a la siguiente Champions League. Ellos finalizaron cuartos tras vencer 2-0 a los Wolves en la última fecha gracias a los goles de Mason Mount y Olivier Giroud.

Los Blues están en esta Final tras vencer al Manchester United 3-1 en las semifinales con anotaciones de Olivier Giroud, Mason Mount y un autogol, esto el pasado domingo 19 de julio.

Tanto el Arsenal como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita alzarse con el trofeo y cerrar la campaña con el pie derecho, sobretodo del lado de los Gunners que necesitan su boleto a Europa, mientras que los Blues serán apoyados por los Wolves de Raúl Jiménez que accederían a Europa League en caso de que los de Fulham se coronen.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en el ya lejano 21 de enero en Stamford Bridge por la Liga Premier. En aquel choque los Blues tomaron ventaja en un par de ocasiones con goles de Jorge Luiz Frello y César Azpilicueta, pero en ambas los Gunners alcanzaron con goles de Gabriel Martinelli y Héctor Bellerin.

Hora y Canal Arsenal vs Chelsea

El juego entre Arsenal vs Chelsea se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Inglaterra y 6:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Chelsea vs Arsenal en VIVO para la televisión será en exclusiva por BT Sport en Reino Unido; en México, Argentina, Colombia y el resto de Latinoamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo en las redes sociales y en la página oficial de The Emirates FA Cup que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Arsenal vs Chelsea en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de un duelo sumamente atractivo con dos grandes de Inglaterra que saldrán con todo por el título. En los pronósticos los Blues son ligeros favoritos por su mejor temporada y momento, pero los Gunners saldrán a «matar o morir» sabiendo que no hay mañana. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Chelsea.

