El América mantuvo la tónica logrando ganar pero sin convencer tras doblegar 3-1 al Mazatlán en el arranque de la jornada 8 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó con un Mazatlán tomando la pelota, intentando atacar, aunque la realidad es que no había mucha claridad, mientras que América no se veía bien, al 20 llegó la primera para la visita con un centro de César Huerta que Miguel Sansores falló, 5 minutos después Martín Rodríguez falló otra para los Sinaloenses, las Águilas no aparecían, al 38 Huerta fallaba otra clara, eso estuvo cerca de costarles al 44 cuando en una jugada a balón parado Henry Martín controló y definió, pero estaba ligeramente adelantado, así, al descanso se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 2 cuando Jorge Sánchez sirvió a Henry Martín que sacó disparo cruzado para poner al frente al América, 3 minutos después Miguel Sansores demostró que Mazatlán seguía atacando, pero al 54 un increíble autogol de Aldo Rocha selló el triunfo de las Águilas que liquidarían 2 minutos después con un golazo de tiro libre de Richard Sánchez, los Sinaloenses buscaron reaccionar, al 59 Camilo Sanvezzo sacó disparo de tiro libre que Ochoa atajó, al 71 finalmente lograron descontar con gol de Sanvezzo, pero demasiado tarde para pensar en remontar.

Con esta victoria el América se colocó como co-líder con 16 puntos, mientras que Mazatlán se estancó en 6 unidades en el puesto 16. En actividad de la fecha 9 de la Liga MX, las Águilas visitarán a Puebla el próximo martes, mientras que los Sinaloenses recibirán a Tijuana un día después. América 3-1 Mazatlán.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Mazatlán 3-1 Jornada 8 Torneo Apertura 2020