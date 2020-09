[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Mineros vs Tapatío 2-1 Jornada 4 Liga de Expansión Apertura 2020

Tweet on Twitter

Los Mineros lograron un valiosísimo triunfo 2-1 sobre el Tapatío en la jornada 4 de la Liga de Expansión Apertura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, aunque poco a poco Mineros empezó a tomar las riendas en búsqueda del gol, pero parecía que al descanso no había más, hasta que al 45 Oscar Macías apareció para poner al frente a Tapatío, pero en tiempo de reposición Luis Hernández logró el empate con el que nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo los Mineros se veían mejor, aunque Tapatío no renunciaba al ataque, sin embargo al 66 Ernesto Monreal logró poner al frente a Mineros, eso obligó a las Cabritas a irse con todo al ataque, pero el empate no llegó.

Con esta victoria Mineros arribó a 5 puntos escalando al séptima puesto, mientras que Tapatío se estancó con 2 unidades en el penúltimo lugar. En actividad de la fecha 5 de la Liga de Expansión, Zacatecas visitará a Cancún el martes, mientras que las Cabritas recibirán a Alebrijes el próximo domingo 20. Mineros 2-1 Tapatío.

