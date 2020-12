Burnley vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos la actividad de este lunes 21 de diciembre en la jornada 14 de la Premier League 2020-2021, cuando el Burnley busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de un respiro en la pelea por la salvación, pero recibirán a unos Wolves que saldrán decididos a imponer su calidad en la cancha del Turf Moor.

Hora y Canal Burnley vs Wolves

Sede: Estadio Turf Moor, Burnley, Lancashire, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Burnley vs Wolves en VIVO

El cuadro del Burnley ha tenido una campaña complicada peleando en la parte baja de la tabla intentando no caer en zona de descenso. En 12 duelos apenas han sido capaces de sumar un par de triunfos, por 4 empates y han sido derrotados en 6 ocasiones.

Los Vinotinto y Oro vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Aston Villa en un duro choque donde aguantaron la presión para quedarse con el 0-0.

Por su parte, los Wolves perdieron a Raúl Jiménez, pero no quieren que eso sea impedimento para ser protagonistas y volver a Europa. Ellos han disputado 13 duelos con saldo de 6 triunfos, 2 empates y 5 partidos perdidos.

Los Lobos vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Chelsea en un duelo que parecían empatar a uno, hasta que al 90+5 apareció Pedro Neto para darles el triunfo 2-1 que los mantiene en la pelea europea.

Tanto el Burnley como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos rumbo al cierre de año; en la tabla general encontramos a los Vinotinto y Oro en el puesto 17 con 10 puntos, mientras que los Lobos pelean justo en media tabla con 20 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Burnley vs Wolves.

