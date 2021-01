Tweet on Twitter

El Inter de Milán dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 a la Juventus en la jornada 18 de la Serie A 2020-2021.

El partido arrancó de manera pareja, sin embargo apenas a los 10 minutos Nicolo Barella lanzó un centro preciso que Arturo Vidal mandó al fondo de cabeza, tras eso el Inter de Milán pasó a dominar las acciones, al 23 Romelu Lukaku sacó disparo peligroso, Lautaro Martínez también intentaba al 31, Juventus buscaba reaccionar con Cristiano Ronaldo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corrían 6 minutos cuando Alessandro Bastoni filtró a Nicolo Barella que no perdonó frente el arco para el 2-0, ya con el segundo la Juventus se volcó al ataque, sin embargo no eran claros ante un Inter muy bien parado que aguantó el triunfo.

Con esta victoria el Inter de Milán arribó a 40 puntos colocándose como líder, mientras que Juventus se estancó en 33 unidades en la quinta posición. En actividad de la jornada 19 de la Serie A, el Inter visitará al Udinese el sábado, mientras que la Vecchia Signora tendrá actividad el miércoles en la Supercopa de Italia vs Napoli. Inter de Milán 2-0 Juventus.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Inter de Milán vs Juventus 2-0 Serie A 2020-2021