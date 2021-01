Tweet on Twitter

El Inter de Milán vino de atrás para terminar venciendo 2-1 al Milán en los cuartos de final de la Copa de Italia 2020-2021.

El partido arrancó de manera pareja, desde el inicio vimos que sería un choque muy cerrado con algunas oportunidades en las áreas, hasta que al 31 apareció Zlatan Ibrahimovic con disparo que terminó en el fondo de las redes para el 0-1, eso obligó al Inter a adelantar lineas, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Inter de Milán presionaba, las cosas se complicaron todavía más para el Milán al 58 cuando Zlatan se fue expulsado, tras eso el Inter pasó a dominar totalmente el choque, aunque el empate llegó al 71 tras un muy polémico penal que Romelu Lukaku no perdonó para el 1-1, el Inter siguió presionando, pero el gol de la victoria no llegaba, hasta que al 90+7 en un tiro libre apareció Christian Eriksen para poner el 2-1 final.

Así, el Inter de Milán se convirtió en el primer clasificado a las semifinales de la Copa de Italia, mientras que Milán quedó eliminado y tendrá que concentrarse en la Serie A donde marcha como líder. Inter de Milán 2-1 Milán.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Inter de Milán vs Milán 2-1 Cuartos de Final Copa de Italia 2020-2021