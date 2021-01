West Ham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 31 de enero siguiendo con la jornada 21 de la Premier League 2020-2021, cuando el West Ham busque dar un golpe de autoridad en la lucha por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a un Liverpool que no tiene margen de error en la carrera por el título.

Hora y Canal West Ham vs Liverpool

Sede: Estadio Olímpico de Londres, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

West Ham vs Liverpool en VIVO

El cuadro del West Ham ha tenido una gran campaña siendo uno de los protagonistas del campeonato peleando en los primeros puestos de la tabla. Después de 20 jornadas suman 10 victorias, 5 empates y han sido derrotados en otros 5 juegos.

Los Hammers vienen de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Crystal Palace logrando doblegarlos 2-3 con doblete de Tomas Suocek y uno de Craig Dawson.

Por su parte, el Liverpool está teniendo un torneo bueno “a secas” manteniéndose en carrera por el título, pero se han rezagado un poco, por lo que no hay margen de error. Después de 20 fechas suman 10 triunfos, 7 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones.

Los Reds vienen de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham logrando doblegarlos 1-3 con anotaciones de Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold y Sadio Mané.

Tanto el West Ham como el Liverpool está teniendo una gran campaña peleando en los primeros puestos, saben que no hay margen de error; en la tabla general encontramos a los Hammers en la quinta posición con 35 puntos, mientras que los Reds son cuartos con 37 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Liverpool.

West Ham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2020-21