Chelsea vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este sábado 1 de mayo siguiendo con la jornada 34 de la Premier League 2020-2021, cuando el Chelsea busque seguir con su buena inercia que los consolide en zona de Champions, pero tendrán que recibir a un Fulham que saldrá decidido a dar la campanada en su dura visita al Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Fulham

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Fulham en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una campaña irregular en términos generales estando fuera de la pelea por el título, pero es un hecho que con Thomas Tuchel al mando han venido mejorando. En la jornada pasada vencieron 0-1 al West Ham para colocarse con 16 victorias, 10 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la ida de las semifinales de la Champions League donde visitaron al Real Madrid logrando un buen empate 1-1, aunque habían tomado ventaja con golazo de Christian Pulisic, pero el empate no fue malo para ellos.

Por su parte, el Fulham ha tenido un torneo muy duro que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, les urge cerrar con todo para salvarse del descenso. Ellos suman 5 triunfos, 12 empates y han perdido en 16 juegos.

Los Cottagers vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Arsenal en un duelo que parecían ganar con gol de Josh Maja, sin embargo al 90+7 un error les costó el 1-1 final.

Tanto el Chelsea como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Blues en la cuarta posición con 58 puntos, mientras que los Cottagers están en el lugar 18 con 27 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Fulham.

Chelsea vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2020-21