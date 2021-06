Vasyl Lomachenko vs Masayoshi Nakatani EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Tweet on Twitter

Uno de los peleadores más talentosos del boxeo regresa al ring este sábado 26 de junio cuando el ex campeón unificado de peso ligero Vasyl Lomachenko da un paso atrás en el ring para enfrentar a Masayoshi Nakatani.

Desde que se unió a las filas profesionales en 2013, Lomachenko ha sido un símbolo de éxito, ganando títulos mundiales en tres divisiones de peso (peso pluma, superpluma y ligero) a través de 16 peleas profesionales.

En mayo de 2018, Loma ascendió a la división de peso ligero, derrotando a Jorge Linares por nocaut técnico en el décimo round para ganar el título mundial de peso ligero de la AMB. Unificaría su cinturón de la AMB con el cinturón de la OMB en su próxima pelea al derrotar a José Pedraza.

En agosto de 2019, Lomachenko agregó el título del CMB a su colección al derrotar a Luke Campbell, pero no mantendría el cinturón por mucho tiempo mientras ascendiera a campeón de franquicia. Continuaría perdiendo sus cinturones luego de una derrota por decisión unánime ante Teófimo López. Esta será su primera pelea desde su derrota ante López.

Este será el tercer combate de Masayoshi Nakatani en su carrera en los Estados Unidos después de pelear en su natal Japón en sus primeros 17 combates. Sufriría la primera derrota de su carrera en su debut en Estados Unidos ante el mencionado Teófimo López.

Nakatani pudo recuperarse de la caída al derrotar a Felix Verdejo por nocaut técnico en el noveno round en diciembre.

Hora y Canal Vasyl Lomachenko vs Masayoshi Nakatani

Sede: Virgin Hotels Las Vegas, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. Space en Latinoamérica.

Vasyl Lomachenko vs Masayoshi Nakatani en VIVO

Llaves de la victoria de Lomachenko

Vasyl Lomachenko es uno de los luchadores más inteligentes y técnicamente más sólidos del mundo de hoy. Sin embargo, uno no tendría esa valoración después de ver su pelea contra Teófimo López.

Esperó demasiado para poner el pie en el acelerador, lo que llevó a López a aprovechar. Esto provocó que perdiera la mayoría de los primeros rounds y tuviera que esforzarse más para conseguir el KO.

En última instancia, todo se reduce a luchar exactamente de la misma manera que lo llevó a la cima de la montaña. Usando su coeficiente intelectual del ring para hacer que Nakatani se involucre en un intercambio de golpes, siguiendo con sus espectaculares combinaciones de golpes y luego usando sus agudas habilidades defensivas para mantenerlo fuera de balance. Si lo hace, será una noche larga para Nakatani.

¿Cómo puede Masayoshi Nakatani dar sorpresa?

Masayoshi Nakatani es muy alto para ser liviano, mide 5 pies 11 pulgadas con un alcance de 71 pulgadas, lo que le da una altura clara y una ventaja de alcance sobre Lomachenko, que mide 5 pies 7 pulgadas con un alcance de 65 pulgadas. Sin embargo, el estilo de lucha de Nakatani anula esas ventajas.

En su pelea contra Félix Verdejo, permitió que su oponente en el interior participara en intercambios que llevaron a Nakatani a golpear con grandes tiros que lo enviaron a la lona en dos ocasiones. Si deja que eso suceda contra Vasyl Lomachenko, no tendrá la suerte de escapar con una victoria.

Nakatani está luchando contra alguien que no suele cometer errores, asumiendo riesgos innecesarios. Tendrá que tomar una página del libro de Teófimo López y dictar el ritmo de la pelea.

Tendrá que usar su jab de manera efectiva para abrir oportunidades para realizar combinaciones en Loma. Necesita mantenerse sereno, no puede frustrarse y correr riesgos innecesarios o Loma lo hará pagar con contragolpes.

Pronóstico Vasyl Lomachenko vs Masayoshi Nakatani

Si bien muchas personas ven esta pelea como una forma fácil para que Vasyl Lomachenko regrese a la cima de la división de peso ligero, el propio Lomachenko no está de acuerdo.

Lomachenko dijo lo siguiente sobre la lucha contra Nakatani: “Tengo que empezar desde cero y quería enfrentarme a un contendiente de primer nivel. No quería un oponente (elegido a mano). Este tipo le dio a Teófimo López una pelea muy dura y yo me he preparado bien para su desafío ”.

Dicho esto, Lomachenko se tomará en serio a Nakatani y aprenderá de los errores que cometió en su pelea con Teófimo López. Nakatani ofrecerá algo de resistencia, pero Loma estará en una forma rara buscando volver a la cima de la montaña. Al final, Loma reclamará la victoria por decisión unánime.

