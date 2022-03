Bayer Leverkusen vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Europa League

Partido sumamente atractivo tendremos este jueves 17 de marzo en la vuelta de los octavos de final de la Europa League 2021-2022, cuando el Bayer Leverkusen busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita pensar en la clasificación, pero recibirán a un Atalanta que saldrá decidido a mantener la ventaja y avanzar a la siguiente ronda en su visita al BayArena.

Hora y Canal Bayer Leverkusen vs Atalanta

Sede: BayArena, Leverkusen, Alemania

Hora: 6:45 pm de Alemania e Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDNapp en Estados Unidos. ESPN y Fox Sports en Latinoamérica.

Bayer Leverkusen vs Atalanta en VIVO

El cuadro del Bayer Leverkusen ha tenido una gran temporada en la Bundesliga donde marchan terceros, pero llegan dolidos tras su derrota del pasado domingo al caer en casa 0-1 ante el Colonia.

Por su parte, el Atalanta ha tenido un torneo algo irregular en la Serie A donde se han rezagado a la quinta posición. Vienen de un amargo empate el pasado domingo al igualar 0-0 ante el Genoa.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en Italia. En aquel choque Charles Aránguiz puso al frente al Bayer, sin embargo doblete de Luis Muriel y uno más de Ruslan Malinovskyi pusieron al frente 3-1 a La Dea, hasta que al 63 Moussa Diaby anotó el 3-2 final.

Tanto el Bayer Leverkusen como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y pelear por la clasificación, la serie esta abierta tras lo acontecido en la ida. En los pronósticos La Dea es ligero favorito por llegar con ventaja, pero las Aspirinas están en casa y van por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bayer Leverkusen vs Atalanta.

Bayer Leverkusen vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

