La confesión más sincera de Riqui Puig sobre su estadía en Barcelona

Riqui Puig, actual mediocampista del Barcelona, fue entrevistado y contó cómo ha sido su trayectoria desde ser un aficionado del Barça a entrenar con sus ídolos en el primer equipo.

«A mí me gustaba mucho jugar al tenis y al golf. Empecé con ocho años a jugar al tenis, porque me apuntó mi madre. Pero no era lo que me gustaba, así que a los dos meses me apuntó en un equipo de fútbol de mi zona. A los 14 años, me llamó el Barcelona y el Espanyol. Mi padre me dio una charla para avisarme de que habría veces que me pasaría toda la semana entrenando y no jugaría ni un minuto o acabaría en la grada. Esto para un niño de 12 o 14 años es muy duro«, comentó el canterano del Barca.

«Va todo tan rápido… Un día te llama el primer equipo para entrenar y dices: ‘Ojo, que vas a entrenar con tus ídolos’. Porque yo soy desde pequeño del Barça y los veía a todos por la tele. Fui a la final de Berlín, donde estaba Leo, Neymar, Suárez… Y yo estaba ahí en la grada con mi padre viendo la final de Berlín. Luego fui a la final de París, también», añadió.

«Era como un sueño estar y poder entrenar con los mejores jugadores del mundo, y yo poder disfrutar en el entreno. Ahí ya empezaba a decir: ‘A lo mejor me puedo dedicar a ser futbolista«, declaró.

