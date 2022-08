Sergio Agüero habló del fichaje de Bernardo Slva por el Barcelona

Noticias

Sergio Agüero, ex jugador del Manchester City y Barcelona, habló este jueves acera de la posiblidad de que su excompañero Bernardo Silva termine llegando al Spotify Camp Nou.

Sobre la posible salida de Bernardo: «Lleva el balón, sacrifica, tiene calidad para asistir y marcar goles y puede jugar en diferentes posiciones. Me extrañaría que el City lo dejara ir. Es un jugador que aporta mucho cada temporada, pero todo es posible«, empezó diciendo Agüero.

Sobre la posible llegada al Barcelona: «Será alguien que puede ser clave en el juego de posesión que le gusta a Xavi«.

Por su parte, el mismo Bernardo Silva, comentó ayer en una entrevista para ESPN que no sabe que le depara del futuro. «Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero«, dijo el mediocampista.

Etiquetas: Barcelona