Lecce vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Serie A 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 29 de octubre en la jornada 12 de la Serie A 2022-2023, cuando el Lecce busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a una Juventus que llega desesperado por ganar en su visita al Via del Mare.

Hora y Canal Lecce vs Juventus

Sede: Estadio Via del Mare, Lecce, Apulia, Italia

Hora: 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Lecce vs Juventus en VIVO

El cuadro del Lecce ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja intentando no caer a zona de descenso. Después de 11 jornadas cosechan una victoria, 5 empates y 5 derrotas.

Giallorossi viene de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Bolonia siendo superados 2-0.

Por su parte, la Juventus ha tenido una temporada muy irregular, aunque vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando golearon 4-0 al Empoli, con doblete de Adrien Rabiot, eso los dejó con 5 victorias, 4 empates y par de derrotas.

La Vechia Signora tuvo actividad a media semana en la Champions League cayendo derrotados 4-3 ante el Benfica para quedar eliminados de la competencia.

Tanto el Lecce como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a Giallorossi en la posición 17 con 8 puntos, mientras que la Vecchia Signora marcha octavo con 19 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Lecce vs Juventus.

