Gran Premio de Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Este domingo 19 de marzo se llevará a cabo el Gran Premio de Arabia Saudita de la Formula 1, una carrera que promete emociones fuertes y algunas sorpresas tras una Qualy plagada de emociones.

Hora y Canal Gran Premio de Arabia Saudita

Sede: Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Arabia Saudita

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Arabia Saudita EN VIVO

La Pole Position será para el piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez de la escudería Red Bull, quien consiguió su segunda pole position en su carrera. Charles Leclerc, piloto de Ferrari, se clasificó en segundo lugar pero partirá en el puesto 12 debido a una penalización por el uso de su tercera unidad de almacenamiento de energia de la temporada.

Por otro lado, Fernando Alonso de la escudería Aston Martin consiguió un meritorio tercer lugar en la clasificación, y el joven George Russell de Mercedes terminó cuarto. Carlos Sainz, compañero de equipo de Leclerc en Ferrari, cerró el top 5 de la parrilla de salida.

Sin embargo, la carrera promete sorpresas y cambios en la clasificación, especialmente con la situación de Max Verstappen, quien partirá desde el lugar 15 después de una falla mecánica en la Q2. Aunque Checo Pérez es el favorito, Fernando Alonso podría aspirar a la victoria y Verstappen intentará remontar desde el fondo de la parrilla.

La carrera de Arabia Saudita será la segunda ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de 2023, y se espera que los equipos y pilotos luchen por los puntos para acercarse al liderato de la clasificación. Con una parrilla de salida tan competitiva y un circuito nuevo, esta carrera promete ser emocionante hasta el final.

Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y las posiciones finales esperando una buena carrera para el Checo Pérez que tiene una oportunidad única de ganar.

