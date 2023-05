Girona vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Muy buen duelo en la mitad de tabla de LaLiga 2022-23, el que tendremos este jueves 4 de mayo en el marco de la Jornada 33, cuando el Girona reciba al Mallorca.

Hora y Canal Girona vs Mallorca

Sede: Estadio Montilivi, Girona, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV Sports en Sudamérica, excepto en Brasil. Star+ en Brasil. SKY Sports en México. ESPN Deportes, ESPN+ en Estados Unidos.

Girona vs Mallorca EN VIVO

El conjunto del Girona viene de dos triunfos consecutivos ante rivales poderosos; su goleada al Real Madrid y el triunfo como visitante frente al Sevilla, lo han colocado en muy buena posición a solo cinco puntos del Betis, quien por ahora tiene el último boleto a Conference League.

Esta será la primera vez que los catalanes reciban al Mallorca en LaLiga, pues sus anteriores enfrentamientos han sido en Segunda Dvisión, categoría donde perdió sus dos enfrentamientos más recientes, que sumados al empate de la primera vuelta, dan como resultado tres encuentros consecutivos sin vencer a los mallorquinistas.

Por otro lado, el Mallorca de Javier Aguirre prácticamente ha evadido el descenso y ahora busca presionar en la media tabla para aspirar a un boleto europeo, aunque con 41 unidades, se encuentra a 8 del Betis con solo 18 por disputarse, por lo que se antoja difícil.

Mallorca se mete a un estadio donde se ha vuelto muy difícil sacar puntos, aunque es precisamente en esta condición donde los «Bermellones» se han fortalecido, sacando puntos en dos de sus últimos cuatro partidos en esta condición.

Tanto el Girona como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por la salvación; en la tabla general encontramos a los Catalanes en la octava posición con 44 puntos, mientras que los Piratas son doceavos con 41 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Girona vs Mallorca.

