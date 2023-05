Empoli vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Serie A 2022-23

Serie A

Partido de «vida o muerte» tendremos este lunes 8 de mayo en la lucha por la salvación en la jornada 34 de la Serie A 2022-2023, cuando el Empoli busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de la salvación, pero recibirán al Salernitana que también saldrá con la misión de sumar en su visita al Carlo Castellani.

Hora y Canal Empoli vs Salernitana

Sede: Estadio Carlo Castellani Empoli, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Para toda Latinoamérica el partido se podrá ver por medio de ESPN.

Empoli vs Salernitana en VIVO

El cuadro del Empoli ha tenido una buena temporada en términos generales manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero no pueden aflojar en esta recta final. En 33 jornadas suman 8 victorias, 11 empates y han caído en 14 juegos.

La Azzurri viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Bolonia logrando superarlos 3-1 gracias a un autogol y anotaciones de Jean-Daniel Akpa-Akpro y Nicolo Cambiagi.

Por su parte, el Salernitana también ha hecho bien las cosas estando a un paso de la salvación, pero igual necesitan firmar ya su permanencia. Ellos suman 7 triunfos, 14 empates y han perdido en 12 choques.

El equipo de Memo Ochoa viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a la Fiorentina en un duelo que ganaban en 3 ocasiones tras hat-trick de Boulay Dia, sin embargo en los tres los terminaron alcanzando para un 3-3 final.

Tanto el Empoli como el Salernitana saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y con ello asegurar su permanencia casi de manera matemática; en la tabla general encontramos a la Azzurri en la posición 15 con 35 unidades, mientras que I Granate está un lugar arriba también con 35 puntos en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Empoli vs Salernitana.

