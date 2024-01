El emotivo mensaje de depedida de Borja Iglesias a Andrés Guardado tras su salida del Betis

Noticias

Andrés Guardado fue anunciado este jueves como nuevo jugador del León para el Clausura 2024 de la Liga MX. El mediocampista llegó procendente del Betis, club en el que estuvo por 7 (incluyendo la actual).

Borja Iglesias, delantero del equipo español y uno de lo más cercanos al mexicano, le dedicó por medio de sus redes sociales un emotivo mensaje.

El mensaje de Borja Iglesias a Andrés Guardado

«Tu inmensidad no se puede plasmar en un texto ni en unas fotos, pero voy a intentar plasmarlo aunque sea solamente un poquito.

La capacidad de liderar siempre, dentro y fuera del campo. Tu empatía con los demás anteponiendo muchas veces los sentimientos y el bienestar ajeno al tuyo.

Tú hiperactividad inexplicable cada mañana, tus berridos cuando todo el mundo está tranquilo. Tu cariño por los jóvenes, tu respeto a los mayores.

Creo que no soy consciente todavía de que dentro de unos días no te veré cada día con nosotros.

Estoy muy feliz por ti, por todo lo que te viene. Pero te admito que te voy a echar muchísimo de menos principito.

Aquí siempre tendrás a “tu pandi” para lo que necesites. Sea la hora y el lugar que sea.

Te admiro y te quiero muchísimo querido amigo», escribió el español.

Horas después, Andrés Guardado, le respondió la publicación con el siguiente mensaje: «Mi pandiiii como te quiero amigo!… muchas gracias por tus palabras me las llevo en el corazón yo también te voy a echar mucho de menos!… y recuerda que eres muy bueno aunque a veces no quieras jeje disfruta y se feliz que eso me hará feliz a mi!… te quieroooo!».

