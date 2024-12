Atlético San Luis vs Tigres EN VIVO Cuartos de Final Liga MX Apertura 2024 ¿Dónde ver, Horario y Canal Azteca 7 y ESPN?

Después de un arranque de liguilla sorpresivo el día de ayer, este jueves 28 de noviembre continúa la actividad de los cuartos de final del Torneo Apertura 2024, cuando el Atlético San Luis busque aprovechar su condición de local al recibir a los Tigres que saldrán a dar un golpe de autoridad en su visita al Alfonso Lastras.

Sede: Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Hora: 7:00 pm de México. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Azteca 7 en México. TUDN en Estados Unidos.

El Atlético San Luis tuvo dos semanas de descanso tras vencer por la mínima a Chivas en la última jornada del Apertura 2024. En este partido buscarán dar un gran desempeño.

Por su parte, los Tigres cerraron la competencia con un empate a un gol ante Cruz Azul, en un encuentro muy disputado donde ambos equipos lucharon intensamente por conseguir el triunfo.

Domenec Torrent habló con los medios de comunicación previo a disputar su primer repechaje con los potosinos:

Sobre el equipo, añadió

«El secreto es el club, la unión que existe desde quien infla los balones hasta los directivos. Es el mejor grupo que he tenido en mi vida. Esto es un esfuerzo grupal y colectivo. Si no convences al jugador, no tienes nada. Si los directivos tampoco te apoyan, no tienes fuerza, y acá sí existe ese respaldo. Todo esto ha hecho que se den las cosas. También hay que tener suerte, y eso nos permitió llegar a los 30 puntos y clasificar directamente”.