Newcastle vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Premier League 2025-26

El Newcastle United regresa a la Premier League este sábado 24 de octubre con la moral en alto tras su contundente victoria 3-0 sobre el Benfica en la Champions League. Las Urracas buscarán mantener el impulso en casa ante un Fulham que intentará romper su mala racha en liga.

🕒 Hora y sede del Newcastle vs Fulham

El encuentro comenzará a las 15:00 h (hora local) en el St. James’ Park, estadio con capacidad para 52 305 aficionados. A pesar del entusiasmo de los seguidores, el duelo no será transmitido en directo en el Reino Unido debido a la restricción de las 15:00 h. No obstante, en México se verá por HBO Max y en Sudamérica por Disney Plus.

⚽ Así llegan ambos equipos

El Newcastle se ubica en la 14.ª posición de la tabla, pero llega con buenas sensaciones gracias a su ataque liderado por Harvey Barnes, quien viene de anotar doblete. Con 41 tantos en 23 partidos, los dirigidos por Eddie Howe son letales en casa, donde han anotado en nueve de los últimos once encuentros.

Por su parte, el Fulham ocupa el puesto 15 y atraviesa un momento complicado tras tres derrotas consecutivas. Sin embargo, los londinenses confían en su poder ofensivo de Raúl Jiménez para reencontrarse con el triunfo.

🔥 Pronóstico del Newcastle vs Fulham

El historial favorece al Newcastle, que ha ganado 16 de los últimos 36 duelos ante el Fulham. Con su sólida defensa y efectividad como local, las Urracas parten como favoritas para imponerse 2-1 y seguir escalando posiciones en la Premier League 2025.

