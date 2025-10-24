Real Sociedad vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La jornada del viernes 24 de octubre en La Liga 2025-26 abre con un choque atractivo entre dos equipos con realidades muy distintas. La Real Sociedad, en plena lucha por salir de los puestos de descenso, recibirá en el Reale Arena al Sevilla, que busca acercarse a los lugares europeos tras un arranque de temporada prometedor.

🔵 Real Sociedad: Urgencia y frustración en San Sebastián

El inicio de temporada ha sido complicado para los dirigidos por Sergio Francisco. Con apenas una victoria en nueve partidos (1-3-5), los vascos se encuentran en el puesto 18, con la presión creciente de su afición.

Su único triunfo llegó el 24 de septiembre ante el Mallorca, también en problemas, pero desde entonces han sumado solo un punto en dos jornadas. En la más reciente, empataron 1-1 ante el Celta de Vigo, mostrando cierta mejoría en defensa, aunque la falta de gol sigue siendo su mayor obstáculo.

El técnico podría mantener el mismo once que igualó ante los gallegos, confiando en Oyarzabal y Barrenetxea como sus referentes ofensivos. La gran duda pasa por el estado físico de Takefusa Kubo, quien podría volver tras lesión y darle un salto de calidad al ataque txuri-urdin.

🔴 Sevilla: En busca de redención tras un tropiezo

El equipo de Matías Almeyda llega con sensaciones mixtas. Venían de vencer al Rayo Vallecano y al Barcelona, pero su buena racha se frenó con la derrota 3-1 ante el Mallorca el fin de semana pasado.

Aun así, los nervionenses se mantienen en novena posición con 13 puntos, solo tres detrás del Atlético de Madrid, y con un rendimiento mucho más sólido que el de la campaña anterior, en la que coquetearon con el descenso.

Isaac Romero volverá a comandar el ataque junto a Rubén Vargas, quienes suman cinco goles combinados en lo que va del torneo. Almeyda podría mantener su esquema ofensivo, aunque con opciones como Adnan Januzaj o Chidera Ejuke listos para aportar desde el banquillo.

🏟️ Detalles del partido

Competición: La Liga 2025-26 – Jornada 10

La Liga 2025-26 – Jornada 10 Fecha: Viernes 24 de octubre

Viernes 24 de octubre Estadio: Reale Arena, San Sebastián

Reale Arena, San Sebastián Hora: 14:00 (hora CDMX) / 21:00 (hora local en España)

🔮 Pronóstico Fulbox

El historial reciente favorece al Sevilla, con dos triunfos en los últimos tres enfrentamientos, pero la Real Sociedad ha mostrado signos de recuperación y urgencia por sumar. Ambos llegan con altibajos y plantillas limitadas por lesiones.

👉 Pronóstico: Real Sociedad 1-1 Sevilla

Duelo cerrado y con pocas oportunidades claras. La Real rescatará un punto valioso ante un Sevilla competitivo que no logra mantener la regularidad fuera de casa.

Last modified: octubre 24, 2025