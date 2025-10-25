Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

(*Hasta que vaya a iniciar)

La emoción del fútbol español llega a su punto más alto este domingo 12 de octubre, cuando el Real Madrid y el Barcelona se enfrenten en el primer Clásico de la temporada 2025-26. El partido se jugará en el Santiago Bernabéu, casa de los blancos, en un duelo que podría marcar el rumbo de La Liga.

🕓 ¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona?

El Clásico arrancará a las 16:15 horas (hora local en España).

En México y gran parte de Latinoamérica, el encuentro podrá seguirse desde las 9:15 de la mañana (hora del centro).

Para los aficionados del Reino Unido, el silbatazo inicial será a las 15:15.

🏟️ Dónde se juega El Clásico

El escenario será el Santiago Bernabéu, con capacidad para más de 83,000 espectadores. El Barcelona regresa al feudo merengue tras su histórica victoria por 4-0 en octubre de 2024, cuando Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha firmaron una actuación memorable.

📺 Canales y opciones para ver el Real Madrid vs Barcelona

En el Reino Unido, el partido podrá verse en Premier Sports 1, disponible en Sky y Virgin Media.

Los fanáticos también podrán seguir el duelo vía streaming en la web o app de Premier Sports, o a través de una suscripción en Amazon Prime Video.

En México el duelo será exclusivo de SKY e IZZI, mientras que en Sudamérica por ESPN y en los Estados Unidos por ESPN Deportes.

Los resúmenes y mejores momentos estarán disponibles en la app de DAZN y en el canal oficial de YouTube de Premier Sports.

⚽ ¿Qué está en juego en este Clásico?

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega como líder de La Liga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona.

Los blaugranas, con Hansi Flick al mando, podrían asaltar la cima si logran un triunfo en el Bernabéu.

El conjunto merengue busca revancha tras cuatro derrotas consecutivas ante su máximo rival. Todo apunta a un duelo vibrante y decisivo por el dominio del fútbol español

Last modified: octubre 25, 2025