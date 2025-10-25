Valencia vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Valencia CF recibirá este sábado al Villarreal CF en Mestalla con la esperanza de reencontrarse con la victoria en la jornada 10 de La Liga 2025-26. Los dirigidos por Carlos Corberán atraviesan un momento irregular, mientras que el Submarino Amarillo buscará recuperar impulso tras su participación en la Champions League.

⚔️ Valencia busca resurgir ante su afición

El conjunto “che” llega a este compromiso en la decimocuarta posición de la tabla con solo nueve puntos. Sus dos victorias esta temporada han sido en casa, ante Getafe y Athletic Bilbao, pero su falta de constancia ha sido evidente.

En su último partido, el Valencia empató sin goles frente al Alavés, cortando una racha de dos derrotas seguidas. Sin embargo, los números son preocupantes: solo ha ganado dos de nueve encuentros, y su ofensiva ha carecido de contundencia.

Hugo Duro y Arnaut Danjuma, con seis goles combinados, serán las principales esperanzas de gol en Mestalla.

🚀 Villarreal quiere mantener el ritmo europeo

El Villarreal, tercero con 17 puntos, vive una realidad muy distinta. A pesar de caer 2-0 ante el Manchester City en Champions y sumar cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones, el equipo de Marcelino García Toral sigue firme en su objetivo de terminar entre los cuatro primeros.

Su desempeño como visitante, sin embargo, genera dudas: solo ha ganado uno de cuatro partidos fuera de casa. Para este duelo, Ayoze Pérez y Dani Parejo apuntan a regresar al once titular, mientras que Georges Mikautadze liderará el ataque.

🔮 Pronóstico: Valencia 1-2 Villarreal

Aunque el Valencia llegará más descansado, la calidad individual y el fondo de plantilla del Villarreal deberían marcar la diferencia. Se espera un encuentro disputado, pero nuestro pronóstico es victoria amarilla 2-1 en Mestalla.

