Written by: octubre 26, 2025 Ligas Europeas

Betis vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Betis vs Atlético de Madrid

El Real Betis buscará extender su racha invicta a nueve partidos consecutivos cuando reciba al Atlético de Madrid este lunes 27 de octubre, en un encuentro correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga 2025/26. Ambos equipos llegan igualados con 16 puntos y pelean por mantenerse dentro de los primeros lugares de la clasificación.

⚽ Betis, sólido e invicto en casa

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini atraviesa un excelente momento. Los verdiblancos acumulan ocho partidos sin perder en todas las competiciones y se ubican en la quinta posición de la tabla, apenas un punto por debajo del Villarreal.
El Betis viene de empatar 2-2 ante el Submarino Amarillo y posteriormente igualó 0-0 frente al Genk en la Europa League, mostrando fortaleza defensiva y equilibrio en el mediocampo.

Aunque no contará con Isco, baja por lesión, el chileno Pellegrini recuperará a Sofyan Amrabat, quien volverá al once titular. Además, Antony será una de las principales cartas en ataque, con tres goles y una asistencia en siete encuentros.

🔥 Atlético, herido tras la Champions

El Atlético de Madrid de Diego Simeone llega golpeado tras la dura derrota 4-0 ante el Arsenal en Champions League. Sin embargo, en LaLiga mantiene un paso estable, con cuatro triunfos, cuatro empates y una sola derrota.
Los colchoneros aún no ganan fuera de casa en el torneo local y buscarán romper esa racha negativa en el Estadio Benito Villamarín. Julián Álvarez será su figura a seguir, con siete goles y cuatro asistencias en la temporada.

📺 Dónde ver el Betis vs Atlético

  • Fecha: Lunes 27 de octubre de 2025
  • Hora: 14:00 (México) / 21:00 (España)
  • Estadio: Benito Villamarín, Sevilla
  • Transmisión: ESPN, Star+

🔮 Pronóstico

Se espera un duelo cerrado entre dos equipos en gran forma.

Pronóstico: Real Betis 1-1 Atlético de Madrid.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 26, 2025
Toluca vs Pachuca Previous Story
Toluca vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 25, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La emoción del fútbol español...

Read More
Villarreal vs Valencia

Valencia vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 25, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Valencia CF recibirá este...

Read More
Sevilla vs Real Sociedad

Real Sociedad vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 24, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La jornada del viernes 24 de...

Read More
Getafe-vs-Real-Madrid

Getafe vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 18, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Real Madrid quiere llegar con...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *