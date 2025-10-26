Betis vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Real Betis buscará extender su racha invicta a nueve partidos consecutivos cuando reciba al Atlético de Madrid este lunes 27 de octubre, en un encuentro correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga 2025/26. Ambos equipos llegan igualados con 16 puntos y pelean por mantenerse dentro de los primeros lugares de la clasificación.

⚽ Betis, sólido e invicto en casa

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini atraviesa un excelente momento. Los verdiblancos acumulan ocho partidos sin perder en todas las competiciones y se ubican en la quinta posición de la tabla, apenas un punto por debajo del Villarreal.

El Betis viene de empatar 2-2 ante el Submarino Amarillo y posteriormente igualó 0-0 frente al Genk en la Europa League, mostrando fortaleza defensiva y equilibrio en el mediocampo.

Aunque no contará con Isco, baja por lesión, el chileno Pellegrini recuperará a Sofyan Amrabat, quien volverá al once titular. Además, Antony será una de las principales cartas en ataque, con tres goles y una asistencia en siete encuentros.

🔥 Atlético, herido tras la Champions

El Atlético de Madrid de Diego Simeone llega golpeado tras la dura derrota 4-0 ante el Arsenal en Champions League. Sin embargo, en LaLiga mantiene un paso estable, con cuatro triunfos, cuatro empates y una sola derrota.

Los colchoneros aún no ganan fuera de casa en el torneo local y buscarán romper esa racha negativa en el Estadio Benito Villamarín. Julián Álvarez será su figura a seguir, con siete goles y cuatro asistencias en la temporada.

📺 Dónde ver el Betis vs Atlético

Fecha: Lunes 27 de octubre de 2025

Lunes 27 de octubre de 2025 Hora: 14:00 (México) / 21:00 (España)

14:00 (México) / 21:00 (España) Estadio: Benito Villamarín, Sevilla

Benito Villamarín, Sevilla Transmisión: ESPN, Star+

🔮 Pronóstico

Se espera un duelo cerrado entre dos equipos en gran forma.

Pronóstico: Real Betis 1-1 Atlético de Madrid.

Last modified: octubre 26, 2025