Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

El Atlético de Madrid buscará su tercera victoria consecutiva en LaLiga este sábado 11 de octubre, cuando reciba al Sevilla en el Cívitas Metropolitano, en un duelo que promete intensidad y tensión táctica entre Diego Simeone y Matías Almeyda.

Atlético, sólido en liga pero con dudas europeas

El conjunto colchonero atraviesa un momento de equilibrio en el torneo doméstico: cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota lo mantienen cuarto en la tabla con 19 puntos, a tres del Barcelona y ocho del Real Madrid.

La jornada pasada vencieron 2-0 al Real Betis como visitantes, prolongando su invicto en liga desde la primera fecha ante el Espanyol. Sin embargo, su andar en Champions League ha sido irregular, con derrotas fuera de casa frente al Liverpool y al Arsenal, sumando apenas tres unidades en tres encuentros europeos.

Simeone afronta ahora una trilogía de partidos en casa —Sevilla, Union SG y Levante— con la obligación de ganar para mantener el pulso por los primeros puestos.

Sevilla, irregular pero con espíritu competitivo

El Sevilla llega en la mitad de la tabla con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas. Perdió ante la Real Sociedad (1-2) en la última fecha, pero recuperó confianza en la Copa del Rey goleando 4-1 al Toledo.

Las lesiones y sanciones complican a Almeyda: Agoume, Mendy, Azpilicueta y Alexis Sánchez están descartados, mientras que Jordán y Nianzou serán duda hasta última hora.

Además, los antecedentes no favorecen: el Sevilla no vence al Atlético como visitante en LaLiga desde septiembre de 2008.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Sevilla

📅 Sábado 11 de octubre de 2025

🏟️ Cívitas Metropolitano

⏰ 13:00 h (hora del centro de México)

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-0 Sevilla

El conjunto rojiblanco aprovechará su fortaleza en casa para sumar tres puntos más, en un duelo cerrado donde la disciplina táctica marcará la diferencia. 🔴⚪

Last modified: octubre 31, 2025