Written by: noviembre 1, 2025 Ligas Europeas

Barcelona vs Elche EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 LaLiga 2025-26

Barcelona vs Elche

El Barcelona busca reencontrarse con la victoria en La Liga 2025-26 este domingo, cuando reciba al Elche en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Los culés llegan heridos tras su derrota en el Clásico ante el Real Madrid, mientras que los ilicitanos atraviesan un inicio de temporada más que digno tras su regreso a Primera División.

Barcelona, obligado a reaccionar tras el Clásico

El conjunto dirigido por Hansi Flick ocupa el segundo lugar en la tabla con 22 puntos, a cinco del líder Real Madrid, y no puede permitirse otro tropiezo. Los azulgranas han perdido dos de sus últimos tres partidos de liga, aunque siguen siendo la mejor ofensiva del campeonato con 25 goles anotados.

Además, el regreso de Robert Lewandowski y Dani Olmo supone una gran noticia para el técnico alemán, que aún no podrá contar con Pedri, Gavi, Ter Stegen, Christensen ni Raphinha. Se espera también que Lamine Yamal esté disponible, pese a sus molestias físicas.

El Barcelona ha sido dominante ante el Elche: acumula diez victorias consecutivas frente a los franjiverdes, incluyendo triunfos por 3-0 y 4-0 en la temporada 2022-23.

Elche, la revelación del inicio de temporada

Por su parte, el equipo de Éder Sarabia llega como octavo de la clasificación con 14 puntos en 10 jornadas, producto de tres victorias, cinco empates y solo dos derrotas. No obstante, su rendimiento fuera de casa preocupa: todavía no gana como visitante en la presente campaña.

Con André Silva como figura (4 goles en el torneo), los verdiblancos buscarán hacer historia y sumar su primera victoria a domicilio ante el Barcelona.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Elche

Pese a las bajas, los culés tienen la calidad necesaria para imponerse. Se espera un partido animado, con goles de ambos lados, pero con un resultado final favorable al conjunto local.

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 1, 2025
Bournemouth vs Manchester City Previous Story
Manchester City vs Bournemouth EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Premier League 2025-26
Pumas vs Tijuana Next Story
Pumas vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 16 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Barcelona vs Olympiacos

Barcelona vs Olympiacos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League 2025-26

Written by: octubre 20, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Barcelona continúa su camino en...

Read More
Getafe-vs-Real-Madrid

Getafe vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 18, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Real Madrid quiere llegar con...

Read More
Atlético de Madrid vs Osasuna

Atlético de Madrid vs Osasuna EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 18, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Atlético de Madrid vuelve al...

Read More
Barcelona vs Girona

Barcelona vs Girona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 LaLiga 2025-26

Written by: octubre 17, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Barcelona de Hansi Flick está...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *