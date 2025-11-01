Written by: noviembre 1, 2025 Ligas Europeas

Real Madrid vs Valencia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 LaLiga 2025-26

Real Madrid vs Valencia

El Real Madrid buscará mantener su paso dominante en La Liga 2025-26 cuando reciba al Valencia CF este sábado por la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Los merengues, líderes del campeonato con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona, atraviesan un gran momento, mientras que los Che llegan necesitados de puntos para salir del fondo de la tabla.

El Real Madrid quiere ampliar su ventaja

El equipo de Xabi Alonso llega motivado tras vencer 2-1 al Barcelona en el clásico, resultado que consolidó su liderato con 28 puntos de 30 posibles. Los Blancos solo han perdido un partido en toda la temporada (ante el Atlético de Madrid) y suman tres victorias consecutivas en Champions League.

Sin embargo, el técnico español deberá lidiar con bajas importantes en defensa: Carvajal, Rüdiger y posiblemente Alaba están descartados, mientras que Lunin cumplirá sanción. Aun así, el poder ofensivo con Bellingham, Vinicius Jr. y Mbappé promete seguir marcando diferencias.

Valencia, en busca del milagro

El Valencia llega en la posición 18 con apenas nueve puntos en diez jornadas, producto de solo dos victorias. Pese a golear 5-0 al Maracena en la Copa del Rey, su rendimiento en liga ha sido muy irregular. Danjuma y Hugo Duro son sus principales armas ofensivas, aunque las lesiones siguen afectando al plantel de Carlos Corberán.

Pronóstico del partido

Aunque el Valencia podría poner resistencia inicial, la diferencia de planteles es evidente. El Real Madrid atraviesa un momento sólido y buscará aprovechar el impulso del Clásico para sumar su cuarta victoria consecutiva en La Liga.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Valencia

