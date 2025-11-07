Atlético de Madrid vs Levante EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 LaLiga 2025-26

El Atlético de Madrid recibe al Levante este sábado en el Estadio Cívitas Metropolitano, con la misión de conseguir su cuarta victoria consecutiva en La Liga 2025-26 y mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos del campeonato.
Atlético de Madrid llega en gran momento
El conjunto dirigido por Diego Simeone inició la temporada con una sorprendente derrota ante el Espanyol, pero desde entonces no ha vuelto a perder en la máxima categoría. Con 22 puntos en 11 jornadas, los rojiblancos ocupan la cuarta posición, a tres del Barcelona y ocho del líder Real Madrid.
El Atlético viene de vencer por 3-1 al Union SG en Champions League, demostrando solidez y confianza en casa, donde ha ganado sus últimos tres partidos de liga frente a Osasuna, Betis y Sevilla.
Para este duelo, se espera el regreso de Marcos Llorente y Nico González, mientras que José Giménez sustituirá al lesionado Le Normand.
Levante busca dar la sorpresa
El Levante, recién ascendido, ocupa la decimosexta posición con nueve puntos. Aunque ha mostrado capacidad ofensiva con 15 goles en 11 partidos, sufre en defensa: ha encajado 20 tantos, siendo la segunda peor zaga del torneo.
El equipo de Julian Calero llega tras caer 2-1 ante el Celta de Vigo y acumula seis jornadas sin ganar. Sin embargo, el conjunto granota ya sabe lo que es vencer al Atlético en su estadio, con dos triunfos recientes en 2021 y 2022.
Para este partido, el Levante no contará con Iván Romero, Carlos Espi, Pablo Martínez ni Unai Vencedor (sancionado). La delantera estará liderada por Karl Etta Eyong, quien suma cinco goles y una asistencia esta temporada.
Pronóstico Atlético de Madrid vs Levante
El Atlético atraviesa un gran momento y juega ante su afición, donde es especialmente fuerte. Aunque el Levante puede generar peligro, los colchoneros deberían imponer su jerarquía.
Pronóstico: Atlético de Madrid 2-0 Levante.