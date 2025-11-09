Celta vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Barcelona buscará su segunda victoria consecutiva en la temporada 2025-26 de La Liga cuando visite al Celta de Vigo este domingo, en un duelo que promete emociones fuertes y muchos goles.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega segundo en la clasificación con 25 puntos, a cinco del líder Real Madrid, mientras que el Celta ocupa la 12ª posición con 13 unidades, aunque con una racha que lo convierte en un rival muy peligroso.

Un Celta en gran momento

El conjunto gallego, bajo el mando de Claudio Giráldez, vive su mejor momento del curso: acumula ocho partidos sin perder y cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones.

Además de sus dos triunfos en La Liga durante esta racha, ha mostrado gran nivel en la Europa League, donde ha ganado sus tres compromisos de la fase de grupos, y viene de superar por 2-0 al Puerto de Vega en la Copa del Rey.

Con un balance de dos victorias, siete empates y dos derrotas, los celestes han sido un equipo sólido, aunque los empates les han impedido escalar más posiciones. Ahora buscarán aprovechar los problemas defensivos de un Barcelona que sigue sin mostrarse del todo fiable atrás.

Barcelona: potencia ofensiva, dudas atrás

El cuadro blaugrana sigue siendo demoledor en ataque, pero vulnerable en defensa. Los de Flick han encajado 13 goles en 11 partidos ligueros, y vienen de un empate 3-3 ante el Club Brujas en la Champions League.

Aun así, el Barça llega motivado tras vencer 3-1 al Elche en su último duelo liguero. En total, suma ocho victorias, un empate y dos derrotas, y no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantenerse en la pelea por el título.

Los antecedentes también favorecen a los culés, que han ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos ante el Celta, incluido un 4-3 en abril. Sin embargo, el recuerdo del 2-2 en Vigo la temporada pasada y el triunfo gallego 2-1 en 2022-23 mantienen viva la esperanza celeste.

Bajas y posibles alineaciones

El Celta no podrá contar con Williot Swedberg, Javi Rueda, Hugo Álvarez ni el portero Ionut Andrei Radu, lesionado de la mano, por lo que Iván Villar repetirá bajo los tres palos.

En ataque, Borja Iglesias apunta a la titularidad pese al doblete de Pablo Durán en la Europa League.

Por parte del Barcelona, siguen fuera Gavi (rodilla), Ter Stegen (espalda), Raphinha y Pedri (ambos con molestias en los isquiotibiales). Además, Eric García sufrió una posible fractura nasal y no estará disponible, por lo que Pau Cubarsí podría regresar a la defensa.

Lewandowski y Dani Olmo ya entrenan con el grupo, pero todo indica que iniciarán desde el banquillo.

Pronóstico

Todo apunta a un partido abierto y con muchas ocasiones. El Celta llega inspirado y puede complicar a los de Flick, pero la jerarquía ofensiva del Barcelona, con Lamine Yamal como gran figura, podría marcar la diferencia.

👉 Pronóstico: Celta de Vigo 2-3 Barcelona

