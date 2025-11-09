Rayo Vallecano vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Real Madrid intentará dejar atrás su dura derrota ante el Liverpool en Champions League cuando visite este domingo por la tarde al Rayo Vallecano, en la continuación de la Jornada 12 de La Liga 2025-26.

Los dirigidos por Xabi Alonso se mantienen en la cima del campeonato con 30 puntos, cinco por encima del Barcelona, mientras que el Rayo ocupa la décima posición con 14 unidades tras un arranque de temporada irregular.

🏟️ Previa del partido

El Rayo Vallecano también tuvo acción a mitad de semana, consiguiendo una victoria 3-2 sobre el Lech Poznan en la Conference League, resultado que refuerza la moral del conjunto de Íñigo Pérez. Sin embargo, en liga viene de un duro tropiezo 4-0 ante el Villarreal, y necesita reencontrarse con la solidez que mostró en las primeras jornadas.

El conjunto madrileño ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, pero su rendimiento como local ha sido discreto: apenas cinco puntos en cuatro encuentros en Vallecas.

Enfrente tendrá a un Real Madrid que presume el mejor registro visitante de toda La Liga, con 12 puntos de 15 posibles fuera de casa.

⚔️ Historial y contexto reciente

El historial entre ambos muestra una clara superioridad merengue: el Rayo solo ha ganado siete de los últimos 46 enfrentamientos ante el Real Madrid.

Aun así, los de Vallecas han sabido complicarle la vida al gigante blanco recientemente, con tres empates en los últimos cuatro cruces ligueros, incluido el espectacular 3-3 de la temporada pasada.

El Real Madrid ganó el último choque entre ambos por 2-1 en marzo, pero solo ha vencido dos de los últimos seis partidos ante el conjunto rayista.

⚽ El momento del Real Madrid

Los de Xabi Alonso llegan tras caer 1-0 ante el Liverpool en Champions, un revés que frenó su buen momento continental. No obstante, en La Liga han sido el equipo más consistente, con 10 victorias y solo una derrota en 11 jornadas.

En caso de ganar, los blancos podrían ampliar su ventaja a ocho puntos sobre el Barcelona, que jugará más tarde frente al Celta de Vigo.

Pese a la tensión mediática en torno a Vinicius Jr., el equipo se enfoca en mantener su buena racha doméstica, luego de vencer consecutivamente a Villarreal, Getafe, Barcelona y Valencia.

🔮 Pronóstico

Rayo Vallecano 1–2 Real Madrid

Será un partido exigente para los de Alonso. El Rayo suele crecerse en casa ante los grandes, pero el Real Madrid tiene el carácter y la necesidad de reaccionar tras su tropiezo europeo. Los blancos deberían imponerse en un duelo cerrado y con emociones hasta el final.

