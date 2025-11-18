Ecuador vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

La Selección de Ecuador disputará este martes 18 de noviembre su último partido del año, enfrentándose a Nueva Zelanda en un amistoso internacional que se jugará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey a partir de las 20:30 (hora ecuatoriana).

El equipo de Sebastián Beccacece vive un momento de cuestionamientos por la falta de gol y la acumulación de empates, mientras que los neozelandeses llegan con resultados irregulares y buscan recuperar confianza antes del Mundial 2026.

Cómo llega Ecuador

La Tri cerrará el año con la presión de conseguir una victoria que se le ha negado en sus últimos compromisos. En la Fecha FIFA de noviembre acumuló tres empates consecutivos:

0-0 vs Canadá en Toronto

en Toronto 1-1 vs México

1-1 vs Estados Unidos

Con apenas dos goles convertidos en estos tres partidos, surge una preocupación evidente: la falta de contundencia ofensiva. A nivel de juego, la crítica se ha centrado en el funcionamiento colectivo, aunque Beccacece ha pedido paciencia y aseguro que “un partido no define un proceso”.

Este duelo cobra aún más importancia porque Ecuador necesita sumar puntos en el Ranking FIFA para mantenerse en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, algo clave para evitar rivales de peso en la fase de grupos.

Convocados:

Beccacece llamó a 28 jugadores para esta doble Fecha FIFA, buscando alternativas y variantes tácticas de cara a los desafíos del próximo año.

Cómo llega Nueva Zelanda

Nueva Zelanda hizo historia este 2025 al clasificarse a su tercera Copa del Mundo, un hecho que marcó un antes y un después para el fútbol del país oceánico. Sin embargo, su presente deportivo es irregular.

Últimos cuatro partidos:

❌ 1-2 vs Colombia

🤝 1-1 vs Noruega

❌ 0-1 vs Polonia

❌ 1-3 vs Australia

Los dirigidos por Darren Bazeley llegan con tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros y dificultades marcadas en defensa. También buscan ajustar su ataque, que ha perdido contundencia en esta serie de amistosos previos al Mundial.

Lo que está en juego

🔹 Ecuador: mantener su lugar en el Bombo 2 del sorteo mundialista.

🔹 Nueva Zelanda: recuperar sensaciones y consolidar una idea de juego para llegar competitivo al Mundial.

🔹 Ambos: cerrar el 2025 con una presentación sólida y una victoria que mejore el ambiente en torno al equipo.

Fecha, sede y dónde ver el partido

📅 Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Martes 18 de noviembre de 2025 ⏰ Hora: 20:30 (hora de Ecuador)

20:30 (hora de Ecuador) 🏟 Estadio: Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey

Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey 📺 TV: Teleamazonas (diferido) El Canal del Fútbol (PPV) Zapping (Plan Premium)



Pronóstico: Ecuador 1-0 Nueva Zelanda

Ecuador ha empatado mucho, pero llega con urgencia de cerrar el año con un triunfo. Nueva Zelanda concede espacio y ha mostrado fragilidad defensiva en sus últimos partidos. La Tri podría aprovechar esto para romper la racha, aunque se espera un duelo cerrado.

