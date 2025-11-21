Written by: noviembre 21, 2025 Ligas Europeas

Barcelona vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 LaLiga 2025-26

Barcelona vs Athletic Bilbao

El FC Barcelona vivirá una noche especial este sábado cuando, después de más de dos años de obras, vuelva a jugar como local en un Camp Nou parcialmente reabierto. El duelo ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 13 de La Liga, marcará el esperado regreso del club catalán a su casa tras 909 días de exilio en Montjuïc.

Un retorno histórico al Camp Nou renovado

La reconstrucción del estadio —un proyecto de 1.500 millones de euros— ha avanzado con retrasos y complicaciones, por lo que el nuevo Camp Nou podrá albergar de momento solo 45,000 aficionados, muy por debajo de los 105,000 que tendrá una vez completada la obra. Aun así, la vuelta al coloso azulgrana supone un momento emocional para jugadores y aficionados.

El Barça llega como segundo lugar con 28 puntos, a tres del Real Madrid, y con una ofensiva arrolladora:

  • 32 goles, el equipo más goleador del torneo.
    Pero también con una defensa vulnerable:
  • 15 goles encajados y 10 partidos consecutivos sin dejar su portería a cero.

El equipo de Hansi Flick vive un momento irregular, aunque solo ha perdido uno de sus últimos cinco duelos y viene de ganar un trepidante 4-2 ante el Celta de Vigo.

Estado del equipo: bajas, regresos y novedades

El Barcelona sigue mermado por lesiones, pero también llega con buenas noticias:

Bajas:

  • Marc-André ter Stegen (espalda)
  • Pedri (isquiotibiales)
  • Frenkie de Jong (sanción)

Dudas y regresos:

  • Joan García será titular tras superar su lesión de rodilla.
  • Christensen vuelve disponible.
  • Eric García jugará con máscara.
  • Raphinha podría tener minutos.
  • Casado podría sustituir a Frenkie si está al 100%.
  • Lewandowski y Dani Olmo están listos.

Athletic: irregularidad, bajas y desafío mayúsculo

El Athletic llega como séptimo lugar con 17 puntos y con un rendimiento muy inconstante:

  • Ha marcado seis goles en sus últimos cinco partidos.
  • Solo ha mantenido su portería imbatida en uno de ellos.
  • Cortó una racha negativa venciendo 1-0 al Real Oviedo, pero aún lejos de su mejor versión.

Los de Valverde viajarán sin afición visitante, medida tomada por el Barcelona por motivos de seguridad, lo que aumenta la dificultad del desafío.

Bajas importantes:

  • Iñaki Williams
  • Unai Eguiluz
  • Maroan Sannadi
  • Benat Prados (fuera toda la temporada)

Dudas:

  • Oihan Sancet, aunque ya entrenó con el grupo.
    Disponible:
  • Nico Williams, que llega tras marcar ante el Oviedo.

Historial reciente favorece al Barcelona

Los azulgranas han ganado los últimos tres enfrentamientos directos, y en los últimos 10 duelos, el Athletic solo ha vencido dos veces, ambas en Copa del Rey y en tiempo extra.

Pronóstico

Barcelona 3-1 Athletic Club

El ambiente del regreso al Camp Nou, la necesidad de mantenerse cerca del Real Madrid y el poder ofensivo de los de Flick deberían inclinar la balanza. El Athletic llega con demasiadas bajas y poca estabilidad como para aguantar el vendaval emocional y futbolístico que se espera en Barcelona.

