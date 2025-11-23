Elche vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Real Madrid buscará retomar la senda del triunfo en La Liga cuando visite al Elche este domingo, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 del campeonato español. Los Blancos llegan al duelo como líderes de la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, mientras que el cuadro ilicitano se mantiene en una meritoria undécima posición tras un sólido inicio de temporada.

Previa del partido

El Elche llega a este compromiso tras firmar un admirable comienzo en su regreso a Primera División. El equipo dirigido por Éder Sarabia suma 15 puntos con un balance de 3 victorias, 6 empates y 3 derrotas, números que lo mantienen en la zona media de la tabla y a solo tres unidades de los puestos europeos.

Eso sí, los franjiverdes atraviesan un pequeño bache: no ganan en Liga desde finales de septiembre, acumulando tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos. El 1-1 ante la Real Sociedad previo al parón dejó buenas sensaciones, pero el reto de este domingo será mayúsculo: el Elche no vence al Real Madrid desde 1978.

El conjunto blanco, por su parte, no llega en su mejor momento reciente. Tras la derrota ante el Liverpool en Champions y un inesperado 0-0 contra el Rayo Vallecano, los de Xabi Alonso buscan recuperar contundencia. Aun así, su balance en Liga es impecable: 10 victorias, 1 empate y 1 derrota, además de poseer la mejor defensa del torneo (10 goles encajados).

En ataque, la figura indiscutible es Kylian Mbappé, máximo goleador del campeonato con 13 tantos, una cifra notablemente superior a la de cualquier otro delantero en España.

Situación de las plantillas

El Elche podría perder nuevamente a Pedro Bigas por lesión, aunque el resto del plantel llega en buenas condiciones. Sarabia repetiría el once que empató con la Real Sociedad, con Álvaro Rodríguez —ex del Real Madrid— comandando el ataque, acompañado por Rafa Mir y Josan en un 4-1-4-1 que ha dado estabilidad al equipo.

El Real Madrid, en cambio, maneja una lista más extensa de incógnitas. Aunque Courtois, Valverde, Mbappé y Camavinga estarán disponibles, existen dudas sobre Dean Huijsen, mientras que Militão, Rüdiger y Dani Carvajal continúan de baja. Ante esta situación, Alaba y Raúl Asencio podrían ocupar la zaga central.

Existe también la posibilidad de que Xabi Alonso opte por un cambio de sistema, con Bellingham actuando por detrás de Mbappé y Vinicius.

Horario y dónde ver el partido

España: Domingo 23 de noviembre, 21:00 CET

Domingo 23 de noviembre, 21:00 CET México: 14:00 CDMX

14:00 CDMX Argentina: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET 12:00 PT



TV y streaming:

España: Movistar LaLiga

México y Sudamérica: ESPN / Star+

Estados Unidos: ESPN+

¿Dónde se juega el partido Elche vs Real Madrid?

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Martínez Valero, casa del Elche, que se mantiene invicto como local esta temporada con 3 victorias y 3 empates en seis partidos. Un reto añadido para el Real Madrid, que sin embargo presume del mejor rendimiento a domicilio en La Liga (13 puntos de 18 posibles).

Pronóstico Elche vs Real Madrid

El Elche ha demostrado ser un rival competitivo, especialmente en su estadio, y podría complicarle el partido a un Real Madrid con bajas defensivas importantes. Sin embargo, la calidad individual del conjunto blanco —especialmente en ataque— debería terminar marcando la diferencia.

Pronóstico: Elche 1-2 Real Madrid

El equipo de Xabi Alonso sufrirá, pero acabará imponiéndose para mantener el liderato de La Liga.

