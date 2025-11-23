Espanyol vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Espanyol y el Sevilla cerrarán la jornada del lunes por la noche con un duelo atractivo en Cornellà-El Prat, correspondiente a la temporada 2025-26 de LaLiga. Ambos equipos llegan separados por apenas dos puntos y con dinámicas dispares, lo que promete un partido muy competitivo.

Actualmente, el conjunto catalán ocupa la sexta posición con 18 puntos en 12 jornadas, mientras que los de Nervión marchan novenos, con 16 unidades tras el mismo número de encuentros. Para ambos, ganar significaría acercarse a los puestos europeos.

Cómo llegan los equipos

Espanyol: gran temporada, pero con dudas recientes

El cuadro dirigido por Manolo González ha firmado un inicio de campaña sólido, con un balance de 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Sin embargo, llega golpeado tras caer en sus dos compromisos más recientes ante Alavés y Villarreal, por lo que buscará evitar una tercera derrota consecutiva.

Pese a ello, los periquitos han sido muy fuertes como locales: 13 puntos de 21 posibles y 4 victorias en casa. Su desempeño como anfitriones será una de sus principales armas ante un Sevilla que rinde bien fuera de casa.

En total, Espanyol y Sevilla se han enfrentado 168 veces en todas las competiciones:

52 victorias del Espanyol

83 victorias del Sevilla

33 empates

Pero la estadística reciente favorece claramente al conjunto andaluz: Sevilla está invicto en sus últimos 12 duelos ante los catalanes, y ganó 2-0 en este mismo escenario la temporada pasada. El último choque, en enero de este año, terminó 1-1.

Sevilla: irregular, pero competitivo

Los de Matías Almeyda atraviesan una temporada con altibajos: 5 triunfos, 1 empate y 6 derrotas, números que los sitúan en la parte media de la tabla. Su mayor problema ha sido la defensa: han encajado 19 goles, la cifra más alta entre los 14 primeros.

Aun así, llegan con buenas sensaciones tras vencer 1-0 a Osasuna antes del parón internacional, después de haber sido goleados 3-0 por el Atlético en el Metropolitano.

Fuera de casa han tenido un desempeño notable: tres victorias en seis salidas, lo que los coloca entre los mejores visitantes del torneo.

Bajas, dudas y posibles alineaciones

Espanyol

Baja confirmada: Javi Puado (rodilla)

Javi Puado (rodilla) Once esperado: sin cambios respecto a jornadas anteriores Kike García y Roberto Fernández liderarán el ataque Pere Milla (4 goles en 10 partidos) será titular Edu Expósito apunta al mediocampo

sin cambios respecto a jornadas anteriores

Sevilla

Suspendido: José Ángel Carmona

José Ángel Carmona Dudas: César Azpilicueta, Fabio Cardoso, Lucien Agoume, Tanguy Nianzou, Alexis Sánchez, Isaac Romero

César Azpilicueta, Fabio Cardoso, Lucien Agoume, Tanguy Nianzou, Alexis Sánchez, Isaac Romero Posible recuperación: Agoume, quien podría incluso ser titular

Agoume, quien podría incluso ser titular Ajustes tácticos esperados: Akor Adams en el mediocentro Djibril Sow en un rol más adelantado



Pronóstico

Espanyol 1-1 Sevilla

El Espanyol parte como ligero favorito por su fortaleza en casa, pero el Sevilla es un equipo con pegada fuera de su estadio. El partido parece muy equilibrado, y un empate luce como un resultado probable, aunque no sorprendería una victoria ajustada para cualquiera de los dos.

Last modified: noviembre 23, 2025