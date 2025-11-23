Getafe vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Atlético de Madrid buscará extender su racha positiva y sumar su quinta victoria consecutiva en La Liga cuando visite al Getafe este domingo por la noche en el Estadio Coliseum. Los dirigidos por Diego Simeone llegan en plena pelea por los primeros puestos, mientras que el equipo azulón aspira a dar otro golpe de autoridad en casa.

Actualmente, los rojiblancos marchan cuartos con 25 puntos, a seis unidades del líder, el Real Madrid. El Getafe, por su parte, ocupa la octava posición con 17 puntos tras sus primeros 12 partidos del curso 2025-26.

Previa del Getafe vs Atlético de Madrid

El Getafe ha tenido un inicio de temporada competitivo, con un balance de 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas, manteniéndose en la pelea por posiciones europeas. Aunque cayó 1-0 ante el Mallorca antes del parón internacional, el equipo madrileño venía mostrando buena forma al sumar tres triunfos en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones.

El Getafe quiere confirmar su buen momento en casa

El conjunto azulón terminó en la 13ª posición la campaña anterior, pero por plantilla y rendimiento, tiene argumentos para luchar por la mitad superior de la tabla. Además, llega motivado tras su sorpresiva victoria por 2-1 ante el Atlético en el último duelo directo disputado en marzo.

Ese triunfo fue histórico: la primera victoria del Getafe sobre el Atlético desde 2011. Encadenar dos triunfos consecutivos frente a los rojiblancos sería un logro que no consiguen desde 2010.

En casa, el Getafe ha sido un equipo sólido esta temporada, con solo una derrota, lo que representa un reto añadido para un Atlético que ha sufrido mucho como visitante.

Así llega el Atlético de Madrid

El Atlético se fue al parón con confianza después de vencer 3-1 al Levante, resultado que le permitió quedarse con 25 puntos tras 12 jornadas (7 victorias, 4 empates y 1 derrota).

Racha positiva, pero problemas fuera de casa

El conjunto del Cholo ha encadenado cuatro triunfos consecutivos en La Liga ante Osasuna, Betis, Sevilla y Levante, además de buenas actuaciones en otras competiciones. Sin embargo, su rendimiento a domicilio ha sido irregular:

1 victoria en 5 partidos ligueros fuera del Metropolitano.

En Champions, el Atlético ha mostrado altibajos, combinando triunfos importantes —como ante el Union Berlin— con derrotas ante Liverpool y Arsenal.

Bajas y posibles alineaciones

Getafe: Dos ausencias confirmadas

El técnico no podrá contar con Davinchi ni Yvan Neyou, ambos lesionados. Fuera de eso, se espera un once muy similar al que ha venido utilizando.

Delanteros: Borja Mayoral y Adrián Liso

Borja Mayoral y Adrián Liso Mediapunta: Mario Martín

Mayoral está viviendo un gran momento con seis goles, mientras que Liso y Martín han aportado tres tantos cada uno.

Atlético de Madrid: dudas en la portería y en ataque

El equipo rojiblanco presenta bajas importantes:

Robin Le Normand: fuera por lesión de rodilla

fuera por lesión de rodilla Jan Oblak: duda

duda Giuliano Simeone: duda

Si Oblak no se recupera, será Juan Musso quien tenga la oportunidad de debutar esta temporada.

En ataque, el jugador más determinante ha sido Julián Álvarez, figura absoluta con:

9 goles y 4 asistencias en 15 partidos

El argentino volverá a ser clave en el último tercio del terreno de juego.

Análisis táctico del partido

El choque promete ser un duelo muy físico e intenso. El Getafe suele crecer en casa gracias a su presión adelantada y transiciones rápidas, mientras que el Atlético buscará imponer su estructura defensiva y aprovechar el talento de Julián Álvarez en ataque.

Claves del encuentro

Getafe: intensidad, solidez local y pegada de Mayoral.

intensidad, solidez local y pegada de Mayoral. Atlético: calidad individual y ritmo ofensivo, pero dudas fuera de casa.

calidad individual y ritmo ofensivo, pero dudas fuera de casa. Factor post-parón: suele traer partidos cerrados y resultados impredecibles.

Pronóstico del Getafe vs Atlético de Madrid

Los parones internacionales siempre generan incertidumbre y tienden a igualar los partidos. Aunque el Atlético llega con una racha positiva, su bajo rendimiento como visitante y la fortaleza del Getafe en casa podrían equilibrar el encuentro.

Pronóstico final:

Getafe 1-1 Atlético de Madrid

Un duelo cerrado, con pocas ocasiones y un reparto de puntos que refleja las sensaciones de ambos equipos.

Last modified: noviembre 23, 2025