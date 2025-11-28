Barcelona vs Alavés EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El FC Barcelona buscará asaltar el liderato de LaLiga 2025-26 este sábado por la tarde cuando reciba en casa al Deportivo Alavés, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto blaugrana en la recta final del calendario previo al cierre del año.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega como segundo de la tabla, a solo un punto del líder Real Madrid, mientras que el Alavés ocupa actualmente la decimocuarta posición con 15 unidades tras 13 jornadas disputadas.

El momento del Barcelona: dominio en Liga, tropiezo en Champions

El fin de semana pasado, el Barcelona celebró por todo lo alto su regreso al Camp Nou con una contundente victoria por 4-0 sobre el Athletic de Bilbao, un resultado que reflejó el buen momento del equipo en el campeonato doméstico.

Sin embargo, entre semana llegó un golpe duro en la Champions League, donde los culés fueron superados 3-0 por el Chelsea en Stamford Bridge. Esa derrota dejó al Barcelona en la parte baja de la tabla general del torneo continental, con apenas siete puntos en cinco partidos, obligándolo a ganar su último encuentro del año ante el Eintracht de Frankfurt.

A pesar del revés europeo, el presente del Barça en La Liga es positivo, ya que suma tres victorias consecutivas ante Elche, Celta de Vigo y Athletic, tras caer ante el Real Madrid el pasado 26 de octubre.

Un dominio histórico del Barcelona sobre el Alavés

El historial favorece claramente al conjunto catalán. De sus 49 enfrentamientos oficiales ante el Alavés, el Barcelona ha ganado 35, incluido el triunfo por 1-0 en este mismo duelo la temporada pasada. Además, los vascos han perdido sus últimos cinco partidos de Liga ante los culés y no vencen al Barcelona desde septiembre de 2016, cuando sorprendieron con un 2-1 en el Camp Nou.

En contraste, el Alavés llega con un balance de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas en el actual torneo. Su objetivo vuelve a ser la permanencia, luego de haber finalizado en la posición 15 la campaña anterior.

Alavés busca sorprender tras una semana completa de descanso

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llegará más fresco al compromiso, con la intención de aprovechar cualquier desgaste físico del Barcelona tras su dura visita a Londres. El equipo vasco confía en su solidez defensiva y en la velocidad de sus atacantes para generar peligro en campo rival.

El jugador más productivo del Alavés esta temporada ha sido Carlos Vicente, quien suma cinco goles y dos asistencias, y será nuevamente la principal amenaza ofensiva para la defensa blaugrana.

Posibles ausencias y movimientos en el once del Barcelona

El Barcelona no podrá contar con Marc-André ter Stegen ni con Gavi, ambos lesionados. No obstante, hay grandes posibilidades de que Pedri reaparezca tras su lesión en el isquiotibial.

En ataque, se espera la entrada de Marcus Rashford en lugar de Robert Lewandowski, mientras que en defensa Eric García apunta a ser titular tras la expulsión de Ronald Araujo frente al Chelsea.

Por parte del Alavés, Facundo Garcés sigue suspendido, Nikola Maras continúa de baja por una grave lesión de rodilla, y Calebe está en duda tras perderse el último partido por molestias físicas.

Pronóstico y cierre del partido

Todo está listo para un duelo donde el Barcelona parte como amplio favorito, sobre todo por su dominio histórico, su poder ofensivo y la obligación de seguir presionando al Real Madrid en la cima de La Liga. El Alavés, aunque llega más descansado, deberá rozar la perfección para sacar un resultado positivo en terreno catalán.

Pronóstico: victoria del Barcelona 3-1 sobre el Alavés, en un partido donde se espera que los visitantes logren competir, pero donde la jerarquía del conjunto culé termine marcando la diferencia.

