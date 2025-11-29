Atlético de Madrid vs Real Oviedo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

Este sábado, el Atlético de Madrid continúa su camino en la recta final previa al parón invernal cuando reciba en casa al Real Oviedo, en un duelo donde los rojiblancos parten como claros favoritos. El conjunto dirigido por Diego Simeone busca su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones y seguir presionando al líder de la competencia.

El Atlético llega como cuarto lugar de la tabla en LaLiga, a solo cuatro puntos del líder, el Real Madrid, mientras que el Oviedo se encuentra en la parte baja del campeonato con apenas nueve puntos en 13 jornadas.

El Atlético vuelve a la pelea por el título

El panorama para el Atlético de Madrid ha cambiado completamente en las últimas semanas. Tras un inicio de temporada irregular, los colchoneros han encadenado cinco victorias consecutivas en LaLiga frente a Osasuna, Real Betis, Sevilla, Levante y Getafe, además de sumar dos triunfos en sus compromisos más recientes de la Champions League, donde acumulan nueve puntos en cinco partidos.

La victoria más reciente llegó con un trabajado 2-1 en casa frente al Inter de Milán, resultado que confirmó el buen momento del equipo y la consolidación de varios de los fichajes que habían generado dudas al inicio del torneo.

Además, el Atlético muestra una fortaleza notable como local: posee el segundo mejor registro en casa de toda LaLiga con 19 puntos en siete partidos, una cifra que lo convierte en uno de los equipos más difíciles de vencer en su estadio.

El complicado presente del Real Oviedo en su regreso a Primera

El Real Oviedo vive una realidad completamente distinta. El conjunto dirigido por Luis Carrión regresó esta temporada a la máxima categoría tras conseguir el ascenso vía playoffs en la Segunda División, rompiendo una ausencia de más de dos décadas en LaLiga.

Sin embargo, la adaptación ha sido dura. El balance del Oviedo es de apenas dos victorias, tres empates y ocho derrotas en 13 partidos, lo que lo coloca en el puesto 20 de la tabla. Además, es el equipo menos goleador del campeonato con solo siete tantos convertidos, una cifra que genera gran preocupación.

Como visitante, el panorama tampoco mejora: solo ha ganado un partido en seis salidas, perdiendo cinco de ellas. Su último triunfo en LaLiga fue a finales de septiembre ante el Valencia, y desde entonces solo ha logrado rescatar empates ante Osasuna y Rayo Vallecano, este último con un 0-0 en la jornada más reciente.

Antecedentes entre Atlético de Madrid y Real Oviedo

Ambos equipos se han enfrentado en 83 ocasiones a lo largo de la historia, con 27 victorias para el Atlético. Sin embargo, no coincidían en un partido de liga desde mayo del año 2000, cuando empataron 2-2.

Más recientemente, se midieron en la Copa del Rey en enero de 2023, donde el Atlético se impuso 2-0. Los rojiblancos buscarán ahora su tercera victoria consecutiva ante el conjunto ovetense desde su regreso a Primera.

Posibles bajas y ajustes en el once del Atlético

Para este compromiso, el Atlético no podrá contar definitivamente con el central Robin Le Normand. Además, Marcos Llorente y Jan Oblak se mantienen como serias dudas.

Ante este panorama, todo apunta a que Juan Musso volverá a ser el guardián del arco, mientras que Nahuel Molina se mantendría como lateral derecho.

En ofensiva podrían presentarse algunos ajustes, con la posible entrada de Nico González y Koke, mientras que Alex Baena apunta a reforzar el ataque junto a Julián Álvarez.

Las ausencias del Real Oviedo

En el conjunto visitante, Ilyas Chaira será baja obligada tras ser expulsado en el empate sin goles ante el Rayo Vallecano. También están descartados por lesión Álvaro Lemos y Ejaria.

En el ataque, todo indica que Santi Cazorla tomará mayor protagonismo en la creación de juego, mientras que Salomón Rondón será nuevamente el referente ofensivo, con Pablo Agudín como posible sustituto de Chaira.

Claves del partido: Solidez rojiblanca contra urgencia ovetense

Este encuentro enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas. El Atlético llega embalado, con una defensa sólida, un mediocampo equilibrado y un ataque que poco a poco va encontrando regularidad. El Oviedo, en cambio, sufre tanto en defensa como en ataque y necesita sumar puntos urgentemente para no hundirse en la tabla.

El control del partido, la presión alta y la contundencia frente al arco serán factores decisivos para que los colchoneros impongan su autoridad desde el inicio.

Pronóstico del Atlético de Madrid vs Real Oviedo

Aunque el Oviedo llegará con mayor frescura física, todo apunta a un dominio claro del Atlético de Madrid, que atraviesa su mejor momento de la temporada y no quiere perderle pisada al liderato.

Pronóstico final: Atlético de Madrid 2-0 Real Oviedo.

