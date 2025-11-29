Sevilla vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El derbi sevillano vuelve a paralizar a la ciudad este domingo cuando el Sevilla FC reciba al Real Betis en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en duelo correspondiente a la jornada 14 de la La Liga. Más allá de la histórica rivalidad, el choque llega marcado por dos presentes muy distintos: los sevillistas son undécimos con 16 puntos, mientras que los verdiblancos marchan quintos con 21 unidades.

Sevilla, entre la irregularidad y la presión sobre Almeyda

El momento del Sevilla es delicado. El equipo dirigido por Matías Almeyda atraviesa una etapa de marcada inestabilidad, con apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de Liga, acompañada de cuatro derrotas. Su reciente caída por 2-1 como visitante ante el Espanyol reflejó todas sus carencias: fragilidad defensiva, poco control del juego y falta de contundencia.

Su desempeño en casa tampoco transmite confianza, con solo dos triunfos, un empate y tres derrotas en el Sánchez-Pizjuán. En números generales, los andaluces han recibido 21 goles y han marcado 19, una estadística que evidencia su falta de equilibrio. Aunque en el global de competiciones muestran una ligera mejoría con dos victorias en sus últimos cinco encuentros, La Liga sigue siendo su gran deuda pendiente.

Betis, solidez, equilibrio e invicto como visitante

El panorama es completamente distinto del lado verdiblanco. El conjunto de Manuel Pellegrini llega al derbi instalado en el quinto puesto de la tabla tras firmar cinco victorias, seis empates y apenas dos derrotas. En su último compromiso liguero igualó 1-1 frente al Girona, pero extendió una racha de partidos sin perder que ha sido una de sus principales fortalezas.

Además, el Betis viene de un triunfo importante por 2-1 como visitante frente al FC Utrecht en la Europa League, un resultado que elevó la confianza del plantel.

Los verdiblancos han mostrado un balance notable entre ataque y defensa, con 20 goles a favor y solo 14 en contra. A domicilio, su rendimiento ha sido sobresaliente: siguen invictos con una victoria y cinco empates, una estadística que puede resultar determinante en uno de los estadios más hostiles del fútbol español.

Historial reciente parejo, pero con ventaja psicológica bética

El último derbi cayó del lado del Betis con un triunfo 2-1 en casa, resultado que le da una ligera ventaja anímica. Sin embargo, los números de los últimos cinco enfrentamientos reflejan lo equilibrada que sigue siendo la rivalidad: dos victorias para el Sevilla, una para el Betis y dos empates. En este tipo de partidos, la lógica suele quedar en segundo plano.

Bajas sensibles en ambos conjuntos

El Sevilla no podrá contar con Adnan Januzaj, quien sigue fuera por lesión en los isquiotibiales. César Azpilicueta es duda por molestias musculares, mientras que Isaac Romero también está descartado. A estas ausencias se suma Tanguy Nianzou, que continúa con su proceso de recuperación del muslo.

En el Betis, Antony se perderá el choque por suspensión, mientras que Sofyan Amrabat estará de baja hasta diciembre tras lesionarse en Europa. El portero Pau López ya entrena, pero no apunta a titular, y Isco vuelve a quedar fuera por una nueva lesión muscular.

Un derbi marcado por la tensión y el control del mediocampo

Todo apunta a un derbi intenso, con un Sevilla obligado a dar un golpe de orgullo ante su afición y un Betis que intentará imponer su orden táctico, su solidez defensiva y su dominio del mediocampo. Si los de Pellegrini logran apagar la presión inicial del Pizjuán, el escenario puede inclinarse rápidamente a su favor.

Pronóstico Sevilla vs Betis

El momento futbolístico, la confianza, el mejor funcionamiento colectivo y las bajas del Sevilla inclinan la balanza hacia el visitante. Si el Betis controla los tiempos y mantiene su disciplina defensiva, tiene argumentos de sobra para llevarse los tres puntos.

✅ Pronóstico: Sevilla 0-2 Real Betis

