Girona vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 LaLiga 2025-26

El Real Madrid buscará regresar a la senda del triunfo en la La Liga este domingo cuando visite a un necesitado Girona FC, en un encuentro que enfrenta a dos equipos con realidades completamente opuestas. Mientras los Blancos dominan la cima de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Barcelona, los catalanes luchan por salir de la zona de descenso al ubicarse en la posición 18 con apenas 11 puntos tras 13 jornadas.

Girona pelea por la permanencia entre serios problemas defensivos

El equipo dirigido por Míchel atraviesa una temporada sumamente complicada. Su balance actual es de dos victorias, cinco empates y seis derrotas, cifras que reflejan una alarmante fragilidad defensiva, ya que ha recibido 25 goles, siendo la peor zaga del campeonato hasta el momento.

A pesar de ese panorama, el Girona llega con un ligero impulso anímico tras dos resultados positivos: una victoria por 1-0 frente al Alavés en casa y un empate 1-1 ante el Real Betis en Sevilla. Estos resultados han devuelto algo de esperanza a un equipo que el curso pasado finalizó en el puesto 16, después de haber firmado una histórica tercera posición en la temporada 2023-24.

Históricamente, el conjunto blanquirojo ha sufrido ante el Real Madrid, con ocho derrotas en 12 enfrentamientos. No obstante, dos de sus tres victorias han llegado en casa, incluyendo el inolvidable triunfo 4-2 de abril de 2023. Sin embargo, los últimos cuatro duelos han sido totalmente favorables a los merengues, con 12 goles en contra y ninguno a favor para los catalanes.

El Real Madrid, con Mbappé como gran figura ofensiva

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega tras un vibrante triunfo 4-3 sobre el Olympiacos en la Champions League, resultado que lo mantiene en el quinto puesto de la clasificación general con 12 puntos en cinco partidos. A pesar de algunos rumores de tensión interna, el técnico ha logrado recomponer su relación con Vinicius Junior, quien incluso podría renovar próximamente su contrato.

Aunque el rendimiento colectivo no ha sido del todo sólido, el nivel individual de Kylian Mbappé ha sido espectacular. El delantero suma 22 goles y tres asistencias en 18 partidos oficiales, con 13 tantos únicamente en La Liga, consolidándose como el principal argumento ofensivo del líder del campeonato.

Este duelo ante Girona será el primero de una exigente secuencia para el Real Madrid antes del parón invernal, que incluye enfrentamientos ligueros ante Athletic Club y Celta de Vigo, además de su último partido de Champions del año frente al Manchester City.

Las bajas condicionan a ambos equipos

El Girona afrontará este compromiso con múltiples ausencias de peso, incluyendo a Donny van de Beek, Daley Blind, Thomas Lemar y Cristian Portu, entre otros. Esto deja al técnico con muy pocas alternativas, por lo que se espera un once similar al que logró el empate ante el Betis. En ataque, el ucraniano Vladyslav Vanat, autor de tres goles esta temporada, volverá a ser una de las principales amenazas, acompañado por Bryan Gil.

Del lado blanco, Dani Carvajal sigue fuera por lesión de rodilla, mientras que Dean Huijsen continúa con molestias musculares. Son duda David Alaba y Raúl Asencio, pero ya están listos para reaparecer jugadores clave como Éder Militão, Antonio Rüdiger, Franco Mastantuono y Thibaut Courtois.

Además, Jude Bellingham, que fue suplente en Champions por una leve molestia, apunta a regresar al once inicial junto a Mbappé y Vinicius en el tridente ofensivo.

Un duelo con objetivos totalmente opuestos

Mientras el Girona necesita sumar para no hundirse en la tabla, el Real Madrid no puede permitirse tropiezos en su apretada lucha por el título con el Barcelona. Las diferencias en plantilla, jerarquía y momento deportivo son evidentes, pero el desgaste europeo y el factor local podrían equilibrar el choque durante algunos tramos del partido.

Pronóstico Girona vs Real Madrid

El conjunto catalán tiene argumentos para competir, pero la calidad del frente ofensivo blanco debería marcar diferencia, especialmente en el segundo tiempo.

✅ Pronóstico final: Girona 1-3 Real Madrid

Last modified: noviembre 30, 2025