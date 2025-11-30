Rayo Vallecano vs Valencia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 LaLiga 2025-26

El Valencia buscará enlazar su segunda victoria consecutiva en la temporada cuando visite al Rayo Vallecano este lunes por la noche, en un duelo clave correspondiente a la jornada 14 de La Liga.
Los franjirrojos llegan en la posición 13 con 16 puntos, mientras que los Che ocupan el puesto 16 con 13 unidades, por lo que el enfrentamiento representa un cruce directo en la lucha por alejarse de la parte baja de la tabla.
Rayo Vallecano: irregularidad en casa y bajas sensibles
El equipo dirigido por Íñigo Pérez suma cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 13 jornadas. Los Franjirrojos vienen de caer 2-1 ante el Slovan Bratislava en la Conference League, mientras que en La Liga empataron sus últimos dos partidos ante Real Madrid y Real Oviedo.
A pesar de haber sido octavo la temporada pasada, su rendimiento como local en este curso ha dejado mucho que desear:
- Solo una victoria en cinco partidos en casa
- Apenas tres goles a favor y tres en contra
🚑 Bajas confirmadas del Rayo
- Sancionados: Pathe Ciss, Isi Palazón
- Lesionados: Abdul Mumin, Diego Méndez, Pedro Díaz y Óscar Trejo
- En duda: Randy Nteka, Iván Balliu
En ataque, Jorge de Frutos, Álvaro García y Alemao serán las principales referencias ofensivas.
Valencia: urgido de regularidad pese a reciente triunfo
El conjunto de Carlos Corberán viene de un importante triunfo por 1-0 frente al Levante, resultado que le permitió cortar una mala racha y tomar oxígeno en la clasificación.
Sin embargo, los números siguen siendo preocupantes:
- 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas
- Solo 2 puntos de 18 posibles como visitante
- Segundo peor rendimiento fuera de casa en el campeonato
⚠️ Bajas del Valencia
- Mouctar Diakhaby: lesión en el isquiotibial
- Largie Ramazani: duda
En ofensiva, el referente será Hugo Duro, quien suma cinco goles en la temporada, acompañado por Arnaut Danjuma y Diego López. En el mediocampo, Javi Guerra y Pepelu liderarán la recuperación, mientras que José Gayá podría disputar su partido 388 con el club.
Historial reciente: empates que dominan la serie
El Rayo solo ha ganado 10 de los últimos 50 enfrentamientos ante el Valencia. Además:
- Valencia solo ganó uno de los últimos nueve duelos
- Cinco de los últimos ocho partidos terminaron en empate
- El último cruce en este mismo escenario terminó 1-1
Los antecedentes marcan un partido de máxima paridad.
¿Cuándo y dónde se juega Rayo vs Valencia?
- Fecha: Lunes
- Competencia: Jornada 14 de La Liga 2025-26
- Sede: Estadio de Vallecas
- Horario: Por confirmar oficialmente
Pronóstico final del partido
🔮 Rayo Vallecano 1-1 Valencia
Todo apunta a un partido cerrado, con pocas ocasiones claras y mucha disputa en mediocampo. Ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse con autoridad en este duelo desde 2019, por lo que el reparto de puntos luce como el escenario más probable.