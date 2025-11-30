Rayo Vallecano vs Valencia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Valencia buscará enlazar su segunda victoria consecutiva en la temporada cuando visite al Rayo Vallecano este lunes por la noche, en un duelo clave correspondiente a la jornada 14 de La Liga.

Los franjirrojos llegan en la posición 13 con 16 puntos, mientras que los Che ocupan el puesto 16 con 13 unidades, por lo que el enfrentamiento representa un cruce directo en la lucha por alejarse de la parte baja de la tabla.

Rayo Vallecano: irregularidad en casa y bajas sensibles

El equipo dirigido por Íñigo Pérez suma cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 13 jornadas. Los Franjirrojos vienen de caer 2-1 ante el Slovan Bratislava en la Conference League, mientras que en La Liga empataron sus últimos dos partidos ante Real Madrid y Real Oviedo.

A pesar de haber sido octavo la temporada pasada, su rendimiento como local en este curso ha dejado mucho que desear:

Solo una victoria en cinco partidos en casa

Apenas tres goles a favor y tres en contra

🚑 Bajas confirmadas del Rayo

Sancionados: Pathe Ciss, Isi Palazón

Pathe Ciss, Isi Palazón Lesionados: Abdul Mumin, Diego Méndez, Pedro Díaz y Óscar Trejo

Abdul Mumin, Diego Méndez, Pedro Díaz y Óscar Trejo En duda: Randy Nteka, Iván Balliu

En ataque, Jorge de Frutos, Álvaro García y Alemao serán las principales referencias ofensivas.

Valencia: urgido de regularidad pese a reciente triunfo

El conjunto de Carlos Corberán viene de un importante triunfo por 1-0 frente al Levante, resultado que le permitió cortar una mala racha y tomar oxígeno en la clasificación.

Sin embargo, los números siguen siendo preocupantes:

3 victorias, 4 empates y 6 derrotas

Solo 2 puntos de 18 posibles como visitante

Segundo peor rendimiento fuera de casa en el campeonato

⚠️ Bajas del Valencia

Mouctar Diakhaby: lesión en el isquiotibial

lesión en el isquiotibial Largie Ramazani: duda

En ofensiva, el referente será Hugo Duro, quien suma cinco goles en la temporada, acompañado por Arnaut Danjuma y Diego López. En el mediocampo, Javi Guerra y Pepelu liderarán la recuperación, mientras que José Gayá podría disputar su partido 388 con el club.

Historial reciente: empates que dominan la serie

El Rayo solo ha ganado 10 de los últimos 50 enfrentamientos ante el Valencia. Además:

Valencia solo ganó uno de los últimos nueve duelos

Cinco de los últimos ocho partidos terminaron en empate

terminaron en empate El último cruce en este mismo escenario terminó 1-1

Los antecedentes marcan un partido de máxima paridad.

¿Cuándo y dónde se juega Rayo vs Valencia?

Fecha: Lunes

Lunes Competencia: Jornada 14 de La Liga 2025-26

Jornada 14 de La Liga 2025-26 Sede: Estadio de Vallecas

Estadio de Vallecas Horario: Por confirmar oficialmente

Pronóstico final del partido

🔮 Rayo Vallecano 1-1 Valencia

Todo apunta a un partido cerrado, con pocas ocasiones claras y mucha disputa en mediocampo. Ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse con autoridad en este duelo desde 2019, por lo que el reparto de puntos luce como el escenario más probable.

Last modified: noviembre 30, 2025