Athletic vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 19 LaLiga 2025-26

El Real Madrid intentará reencontrarse con la victoria en La Liga por primera vez en más de un mes cuando visite este miércoles por la noche al siempre incómodo Athletic Bilbao en San Mamés. Los Blancos son segundos en la tabla, a solo un punto del líder Barcelona, mientras que los Leones marchan octavos con la ilusión de acercarse a los puestos europeos.

Athletic Bilbao quiere dar un golpe en casa

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde ha tenido una campaña irregular, con seis triunfos, dos empates y seis derrotas en 14 jornadas, sumando 20 puntos que lo colocan en el octavo puesto de la clasificación. A pesar de las bajas y la falta de continuidad, el equipo vasco llega motivado tras vencer 2-0 al Levante como visitante, con goles de Robert Navarro y Nico Williams.

San Mamés ha sido un bastión importante para el Athletic, que ha sumado 13 puntos en siete partidos como local. Además, el antecedente inmediato ante el Real Madrid es alentador, ya que los Leones vencieron 2-1 en el duelo correspondiente a la temporada 2024-25, aunque los merengues se impusieron 1-0 en el último enfrentamiento disputado en abril de este año.

Real Madrid atraviesa una racha complicada en la liga

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega a este encuentro tras empatar 1-1 frente al Girona, resultado que amplió a tres partidos su racha sin ganar en el campeonato. Anteriormente, los Blancos también habían igualado ante Rayo Vallecano y Elche, y no ganan en La Liga desde el contundente 4-0 frente al Valencia el 1 de noviembre.

En ese lapso, el Real Madrid solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, lo que ha permitido que el Barcelona tome la cima del torneo. La presión aumenta, ya que si el equipo de Hansi Flick vence al Atlético de Madrid el martes, la desventaja podría crecer antes de que los merengues salten al campo.

Mbappé, la gran esperanza ofensiva del Real Madrid

A pesar del bache colectivo, el momento individual de Kylian Mbappé es sencillamente espectacular. El delantero es el máximo goleador de la competición con 14 tantos en 14 partidos, y nuevamente será la principal carta ofensiva del Real Madrid en un partido que exige máxima eficacia.

Además, los Blancos afrontarán cinco partidos más antes del parón invernal, incluido un choque de alto voltaje en la fase de liga de la Champions League ante el Manchester City, el próximo 10 de diciembre.

Bajas, regresos y posibles alineaciones

El Athletic recupera al mediocampista Ruiz de Galarreta tras cumplir sanción, pero no contará con Oihan Sancet, además de las lesiones confirmadas de Benat Prados, Unai Egiluz, Maroan Sannadi y el propio Robert Navarro. La gran duda sigue siendo Iñaki Williams, ausente en los últimos siete partidos por lesión en la ingle.

En el Real Madrid, Dani Carvajal continúa fuera por una lesión de rodilla, mientras Dean Huijsen, David Alaba y Raúl Asencio serán evaluados. Las noticias positivas son los regresos de Éder Militão y Antonio Rüdiger, quienes apuntan a ser titulares en defensa.

En el mediocampo, Eduardo Camavinga podría ingresar por Arda Güler, mientras que Jude Bellingham se perfila para jugar detrás de la dupla ofensiva formada por Vinicius Junior y Mbappé.

Pronóstico Athletic vs Real Madrid

Auguramos: Athletic Bilbao 1-2 Real Madrid

El Athletic tiene los argumentos necesarios para complicar seriamente al conjunto blanco, especialmente en su estadio. Sin embargo, la jerarquía individual del Real Madrid y la necesidad urgente de sumar de a tres puntos podrían marcar la diferencia en un duelo que se prevé intenso, cerrado y de alto voltaje.

