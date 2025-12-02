Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes en el Camp Nou en uno de los partidos más atractivos de toda la temporada. Los azulgranas llegan como líderes de La Liga, mientras que los colchoneros marchan cuartos, a solo tres puntos de la cima. Un triunfo podría cambiar por completo el panorama de la lucha por el título.

El Barcelona quiere afianzarse en la cima

Aunque al Barcelona le ha costado repetir el nivel arrollador de la temporada anterior, los dirigidos por Hansi Flick han hecho lo suficiente para liderar la tabla tras 14 jornadas. Con un balance de 11 victorias, un empate y dos derrotas, los culés atraviesan además una racha positiva de cuatro triunfos consecutivos en liga desde su caída ante el Real Madrid en El Clásico.

Las victorias frente al Elche, Celta de Vigo y Athletic Club reafirmaron su buen momento, que se confirmó el sábado con el triunfo por 3-1 ante el Deportivo Alavés, partido en el que comenzaron perdiendo a los 43 segundos, el gol más rápido que reciben en liga en dos años. La reacción fue inmediata gracias al talento ofensivo liderado por Lamine Yamal, mientras que Dani Olmo se lució con un doblete.

Ese resultado permitió al Barça ampliar a 16 partidos su racha invicta ante el Alavés en LaLiga y, además, aprovechar el tropiezo del Real Madrid ante el Girona. Ahora, los azulgranas tienen la posibilidad de abrir una ventaja de cuatro puntos si derrotan al Atlético en este compromiso adelantado por la Supercopa de España.

Con 39 goles anotados, el Barça es el equipo más goleador del campeonato, factor que será puesto a prueba frente al equipo con la mejor defensa del torneo.

El Atlético llega lanzado y con números de campeón

El Atlético de Madrid vivió un arranque dubitativo con solo tres triunfos en sus primeras ocho jornadas, pero desde entonces ha firmado una racha perfecta de seis victorias consecutivas en liga. Además, suma siete triunfos oficiales al hilo contando todas las competiciones desde su derrota ante el Arsenal en la Champions League.

En Europa logró un sufrido pero valioso triunfo por 2-1 frente al Inter de Milán, mientras que en liga venció 2-0 al Real Oviedo con un doblete de Alexander Sorloth. Ese resultado también permitió que Diego Simeone alcanzara a Miguel Muñoz como el segundo técnico con más victorias en la historia de LaLiga, con 323.

Ahora, el argentino buscará la victoria número 324 en un escenario siempre complejo como el Camp Nou. La confianza rojiblanca es total tras haber ganado en su última visita liguera a Barcelona en diciembre de 2024 con un gol de Sorloth en el minuto 96.

Bajas importantes y posibles movimientos tácticos

El Barcelona afrontará este partido sin Marc-André ter Stegen ni Gavi, ambos lesionados. Fermín López tampoco estará disponible por un problema en el gemelo, mientras que Ronald Araujo es duda por enfermedad. La buena noticia para Flick es el regreso de Frenkie de Jong, quien podría ser titular junto a Jules Koundé y Pedri.

Por parte del Atlético, Marcos Llorente seguirá fuera por lesión muscular y Robin Le Normand continúa recuperándose de su problema de rodilla. Simeone sí podría recuperar a José María Giménez, además de dar entrada a Koke en la medular. En ataque, todo apunta a que Julián Álvarez será titular por delante de Sorloth.

Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid

Pronosticamos un empate 2-2. El Barcelona, como local, intentará imponer su ritmo y su poderoso ataque para dar un golpe sobre la mesa en la lucha por el título. Sin embargo, el Atlético llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, con una solidez defensiva notable y una enorme confianza colectiva. Todo apunta a un partido abierto, intenso y con alternativas hasta el final, donde ambos equipos podrían repartirse los puntos.

