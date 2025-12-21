Girona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Girona y el Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo 21 de diciembre en la jornada 17 de LaLiga 2025-26, en un partido crucial previo al parón por Navidad. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la necesidad común de cerrar el año con un resultado positivo.

El Girona busca reafirmar su crecimiento

El momento del Girona ha sido irregular, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. No obstante, el equipo ha demostrado personalidad frente a rivales de alto nivel, como lo evidencian su victoria ante la Real Sociedad como visitante y el empate en casa frente al Real Madrid.

Estos resultados reflejan a un Girona competitivo y con confianza, aunque la contundente derrota ante el Elche dejó al descubierto ciertas fragilidades defensivas que podrían pasar factura ante un rival tan exigente como el Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid: solidez y experiencia en partidos grandes

El Atlético de Madrid llega a Montilivi tras un tramo reciente con tres triunfos y dos derrotas. Las victorias ante Valencia y Getafe confirmaron su capacidad para rendir tanto en casa como fuera, mientras que las caídas frente a Barcelona y Athletic Club expusieron las dificultades ante la élite.

Aun así, el conjunto rojiblanco mantiene un historial favorable ante el Girona, un factor que podría inclinar la balanza a su favor en un partido que promete intensidad desde el inicio.

Posibles alineaciones y planteamiento táctico

El Girona apostaría por un 4-2-3-1, con una defensa formada por Martínez, Reis, Blind y Moreno, respaldada en el mediocampo por Martín y Witsel. En ataque, el tridente Tsygankov, Ounahi y Gil será clave para surtir de balones a Vanat, buscando hacer daño al contraataque.

Por su parte, el Atlético de Madrid se perfila con un 4-4-2, priorizando el control del centro del campo con Simeone, Barrios, Koke y González. En punta, la dupla Sørloth y Julián Álvarez aportará presencia física, movilidad y gol para quebrar la defensa local.

Pronóstico Girona vs Atlético de Madrid

El Girona ha demostrado que puede competir contra los grandes, pero su irregularidad reciente genera dudas ante un rival más experimentado. El Atlético, con mayor solidez táctica y dominio histórico en este cruce, parte con una ligera ventaja.

Pronóstico final: Girona 1-2 Atlético de Madrid

Se espera un encuentro parejo, con momentos de tensión, pero con el Atlético imponiendo su jerarquía para cerrar el año con una victoria importante en LaLiga.

