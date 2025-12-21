Villarreal vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Estadio de la Cerámica será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de la jornada en LaLiga, cuando el Villarreal reciba al FC Barcelona este domingo por la tarde. Se trata de un duelo directo entre el líder del campeonato y el tercer clasificado, ambos en un momento de forma sobresaliente.

Villarreal, sólido y ambicioso en LaLiga

El Villarreal llega a este compromiso como tercero de la tabla, con 35 puntos en 15 partidos, y con la ventaja de tener dos encuentros pendientes respecto a sus rivales directos. El equipo de Marcelino ha sido uno de los más regulares del torneo, sumando 11 victorias, dos empates y solo dos derrotas.

Además, el Submarino Amarillo presume de la mejor defensa de LaLiga, con apenas 13 goles encajados, un dato que ilusiona a su afición de cara a enfrentar al ataque más potente del campeonato. Aunque viene de caer en Champions y Copa del Rey, en liga ha ganado seis partidos consecutivos, lo que refleja su fortaleza doméstica.

Barcelona, líder con un ataque demoledor

El FC Barcelona aterriza en Vila-real como líder sólido, con 43 puntos en 17 jornadas, cuatro más que el Real Madrid. El equipo de Hansi Flick atraviesa una racha espectacular, con siete victorias consecutivas en LaLiga y seis triunfos seguidos en todas las competiciones.

Si bien su defensa ha dejado dudas a lo largo de la temporada, su poder ofensivo compensa cualquier fragilidad atrás. El conjunto blaugrana ha marcado 49 goles en liga, siendo con diferencia el equipo más goleador del torneo.

Bajas importantes y posibles alineaciones

El Villarreal llega condicionado por varias ausencias, especialmente en defensa y mediocampo, aunque espera contar con Dani Parejo, pieza clave para el equilibrio del equipo. En ataque, Ayoze Pérez y Georges Mikautadze apuntan a liderar al equipo local.

En el Barcelona, la gran duda es Pedri, mientras que Gavi, Araujo y Dani Olmo están descartados. Flick podría apostar por Eric García y Frenkie de Jong en el mediocampo, con Fermín López como enlace ofensivo. Ferrán Torres se perfila como titular, mientras que Lewandowski y Rashford podrían iniciar desde el banquillo.

Pronóstico Villarreal vs Barcelona

Se espera un partido abierto, intenso y con muchas ocasiones. El Villarreal tiene argumentos para competir, especialmente por su solidez defensiva y el empuje de su estadio, pero el talento ofensivo del Barcelona puede marcar la diferencia en los momentos clave.

Pronóstico: Villarreal 2-3 Barcelona

Un duelo vibrante que promete goles y emociones antes del parón invernal de LaLiga.

