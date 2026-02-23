Everton vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Everton FC recibe al Manchester United este lunes en la jornada 27 de la Premier League, en lo que será la primera visita de los Red Devils al Hill Dickinson Stadium.

Everton sueña con lograr el doblete ante United por primera vez desde la temporada 2013-14, tras ganar 1-0 en Old Trafford en noviembre. Sin embargo, la historia no está de su lado: ha perdido más partidos como local ante el United que frente a cualquier otro rival en la liga.

🔵 Everton, irregular en casa

El equipo de David Moyes no atraviesa su mejor momento como local. Ha perdido cinco de sus últimos diez partidos en casa y no gana en Merseyside desde hace cinco encuentros.

Además, no consigue una portería en cero ante su afición desde diciembre. Aun así, una victoria lo metería de lleno en la pelea por puestos europeos, con solo cinco puntos de distancia respecto a Liverpool.

🔴 Manchester United, en plena racha

Desde la llegada de Michael Carrick al banquillo, el United ha tomado impulso. Los Red Devils están invictos en nueve partidos de liga y han ganado cuatro de los últimos cinco.

Vienen de empatar 1-1 ante West Ham con gol al minuto 96 de Benjamin Sesko, quien ya había sido decisivo semanas atrás frente al Fulham.

Con Chelsea empatado en puntos, el United necesita ganar para recuperar el cuarto lugar y consolidarse en zona de Champions.

📊 Pronóstico

El momento anímico y la racha positiva favorecen claramente al Manchester United. Everton compite, pero su fragilidad defensiva y su irregularidad en casa pesan demasiado.

Pronóstico: Everton 1-3 Manchester United. Los Red Devils deberían imponer su mejor forma y volver al Top 4.

