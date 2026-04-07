LAFC vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: abril 7, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

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LAFC vs Cruz Azul

La CONCACAF Champions Cup presenta uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final. El Los Angeles FC recibe a Cruz Azul este martes en el BMO Stadium, en un enfrentamiento que muchos consideran una final adelantada.

Ambos equipos llegan con aspiraciones altas y conscientes de que este primer partido puede marcar el rumbo de la serie.

Cruz Azul busca imponer su estilo en una cancha complicada

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega con la intención de sacar un resultado positivo como visitante.

La Máquina ha apostado por un sistema de juego basado en la posesión y el uso de carrileros largos, una propuesta que intentará imponer incluso en una de las plazas más difíciles de la MLS.

Uno de los nombres a seguir será Luka Romero, quien puede ser clave para generar desequilibrio en el ataque celeste.

Sin embargo, Cruz Azul no llega en su mejor momento anímico tras caer recientemente ante CF Pachuca en la Liga MX, resultado que dejó dudas en su rendimiento.

LAFC, en gran forma y con poder ofensivo

Por su parte, el LAFC atraviesa un momento espectacular. El conjunto angelino cuenta con una plantilla de alto nivel, destacando la experiencia de Hugo Lloris en la portería.

En ataque, los reflectores estarán sobre Heung-Min Son y Denis Bouanga, dos jugadores capaces de marcar diferencia en transiciones rápidas.

El equipo llega motivado tras golear al Orlando City SC por 6-0, además de mantenerse como uno de los líderes invictos en la MLS.

Pronóstico LAFC vs Cruz Azul

Se espera un partido abierto, con llegadas constantes por parte de ambos equipos debido a sus estilos ofensivos.

Cruz Azul buscará controlar el ritmo del partido, mientras que LAFC apostará por la velocidad y contundencia en ataque.

Pronóstico: victoria de LAFC 2-1, en un duelo dinámico que dejará la serie completamente abierta para la vuelta.

La incógnita será si Cruz Azul logra resistir en territorio estadounidense o si el conjunto angelino aprovechará su localía para tomar ventaja.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 7, 2026
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