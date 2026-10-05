Written by: octubre 5, 2026 Amistosos

India vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

India vs Uruguay

¡Cierre de gira asiática a puro ritmo de la Garra Charrúa para ratificar el buen momento del proyecto! La Selección de Uruguay se mide en Calcuta a la escuadra de India en un choque internacional donde los goles están garantizados. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros estarán cerrando esta larga Fecha FIFA con el firme objetivo de hacer un buen papel, aunque hay un claro favorito.

El equipo de Diego Forlán llega encendido tras aplastar 4-1 a Corea del Sur en Seúl con una exhibición de Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta. 

Por su parte, India desembarca golpeado tras caer goleado 4-0 ante Brasil en este mismo escenario, aunque con muchas buenas experiencias para ellos.

Uruguay adueñará la posesión adueñándose de la medular con la potencia de Federico Valverde y Rodrigo Bentancur para abastecer la voracidad de Darwin Núñez arriba. 

India responderá agrupando a sus hombres en campo propio apoyados en las atajadas de Gurpreet Singh Sandhu que tendrá que salir inspirado.

La inmensa brecha de jerarquía individual y el momento que atraviesa la delantera uruguaya resolverán el trámite con holgura en Calcuta. Nuestro pronóstico es una cómoda, contundente y autoritaria victoria de Uruguay 4-0 sobre India. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 5, 2026
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