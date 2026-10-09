Written by: octubre 9, 2026 Premier League 2026-2027

Manchester United vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2026-2027

Manchester United vs Tottenham

¡Duelo de urgencia absoluta en el Teatro de los Sueños para resucitar el rumbo en el regreso de la Premier League! El Manchester United recibe en Old Trafford al Tottenham en un choque dramático donde perder agravaría la crisis. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Red Devils marchan doceavos con 5 puntos, mientras los Spurs son últomos con 2 unidades, por lo que ambos esperan que la pausa por la Fecha FIFA les haya servido para reorganizarse.

El conjunto de Michael Carrick llega atascado en la doceava posición tras sumar dos empates consecutivos, el último en su visita a Fulham, además de sufrir una plaga de bajas por lesión. 

Por su parte, el Tottenham de De Zerbi desembarca en el fondo de la tabla sin conocer la victoria en cinco jornadas y con problemas de cara al gol. En su último partido cayeron en casa 3-2 ante Aston Villa.

El United buscará adueñarse de la iniciativa conectando la visión de Bruno Fernandes con la velocidad de Bryan Mbeumo en auxilio de Matheus Cunha. 

Tottenham responderá apretando en la medular con Sandro Tonali para activar los desmarques de Dominic Solanke y Omar Marmoush.

Las sensibles ausencias en ambas zagas y la desesperación por sumar de a tres generarán un desarrollo abierto con ocasiones en ambas porterías. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Manchester United 2-1 sobre el Tottenham. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 9, 2026
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