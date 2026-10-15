Necaxa vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡La Liga MX entra en una etapa decisiva! Los Rayos del Necaxa reciben al Atlas en el Estadio Victoria, en un enfrentamiento que promete tensión, intensidad y mucho en juego para dos equipos que atraviesan realidades diferentes, pero comparten una misma necesidad: volver a ganar.

Por un lado, Necaxa llega en una situación delicada, ubicado en el penúltimo lugar y con una preocupante racha de nueve partidos consecutivos sin conseguir una victoria en el campeonato. El conjunto hidrocálido necesita reaccionar cuanto antes para evitar que su temporada termine convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Del otro lado aparece un Atlas que ocupa la sexta posición y busca consolidarse entre los equipos que aspiran a clasificar directamente a la Liguilla. Los rojinegros tampoco llegan en su mejor momento, pues vienen de empatar el Clásico Tapatío ante Chivas y necesitan recuperar terreno en la clasificación.

Aunque la diferencia en la tabla podría sugerir un partido favorable para los visitantes, el panorama apunta a un encuentro mucho más cerrado. Necaxa juega bajo presión y Atlas tendrá que demostrar que puede aprovechar las dificultades de su rival.

Necaxa, contra las cuerdas después de nueve partidos sin ganar

El conjunto hidrocálido atraviesa uno de los momentos más complicados de su temporada. Nueve encuentros consecutivos sin victoria en Liga MX han encendido las alarmas y colocado al equipo ante la obligación de cambiar su dinámica.

Su presentación más reciente dejó una mezcla de frustración y esperanza. Necaxa empató 3-3 ante Pachuca en un partido dramático en el que llegó a tener ventaja, pero terminó dejando escapar una oportunidad importante para reencontrarse con el triunfo.

El resultado volvió a evidenciar los problemas del equipo para cerrar los partidos. Aunque los Rayos mostraron capacidad ofensiva para generar goles, las dificultades para proteger una ventaja terminaron costándoles dos puntos.

Ahora, el Estadio Victoria representa una nueva oportunidad para romper la mala racha. El respaldo de su afición podría convertirse en un factor importante, aunque la urgencia por ganar también puede jugar en contra si el equipo pierde la paciencia.

En ataque, Matías Espíndola y Juan Valencia tendrán la responsabilidad de aportar creatividad, conectar con sus compañeros y generar oportunidades. La presencia de Julián Carranza dentro del área será fundamental para transformar las llegadas en goles.

Necaxa necesita recuperar la confianza, pero también encontrar un equilibrio que le permita atacar sin descuidar su propia portería. Contra un Atlas que sabe aprovechar los espacios, cualquier desconcentración podría resultar decisiva.

Atlas busca recuperar el camino de la victoria

El Atlas llega a Aguascalientes con una posición mucho más favorable en la clasificación, aunque sus últimas actuaciones también dejan tareas pendientes.

Los rojinegros ocupan el sexto lugar y tienen el objetivo de mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla directa. Para conseguirlo, necesitan sumar con regularidad y evitar que los equipos que vienen detrás reduzcan la distancia.

Su último compromiso terminó con un empate 1-1 ante Chivas en el Clásico Tapatío. Aunque rescatar un punto en un partido de tanta rivalidad puede tener valor, el resultado dejó al equipo con la necesidad de volver a ganar para fortalecer su posición en el torneo.

Ante Necaxa, los dirigidos por su cuerpo técnico deberán manejar el partido con inteligencia. El rival atraviesa una crisis de resultados, pero precisamente esa situación puede convertirlo en un adversario peligroso: los Rayos saldrán con la urgencia de conseguir los tres puntos y podrían asumir riesgos desde los primeros minutos.

La seguridad de Camilo Vargas será importante para sostener al equipo en los momentos de mayor presión. Desde el fondo, Atlas buscará mantener el orden defensivo y proyectar las incorporaciones ofensivas de Kevin Zenón y Florian Monzón.

Los tapatíos tienen una oportunidad valiosa para regresar a la senda del triunfo, pero necesitarán evitar el exceso de confianza y mantener la concentración durante todo el encuentro.

Necaxa vs Atlas: las claves del partido

La primera gran incógnita será cómo manejará Necaxa la presión de jugar en casa con una racha tan negativa. Los Rayos necesitan tomar la iniciativa, generar ocasiones y demostrar que pueden competir con determinación, pero no deberían confundir intensidad con precipitación.

La creatividad de Espíndola y Valencia puede ser fundamental para encontrar espacios entre líneas y alimentar a Carranza. Si Necaxa consigue atacar con claridad y ocupar el área rival con suficientes jugadores, tendrá posibilidades de poner en aprietos a la defensa rojinegra.

Atlas, en cambio, podría apostar por un planteamiento más equilibrado. Su prioridad será evitar errores en la salida, cerrar los espacios interiores y aprovechar las transiciones cuando el conjunto local adelante sus líneas.

En ese escenario, la experiencia de Camilo Vargas puede marcar diferencias. El guardameta colombiano tendrá que responder cuando Necaxa consiga superar el primer bloque defensivo, mientras que Zenón y Monzón buscarán convertir las recuperaciones en ataques peligrosos.

Otro aspecto determinante será la eficacia. Necaxa viene de marcar tres goles ante Pachuca, pero también dejó escapar una ventaja. Atlas deberá aprovechar cualquier oportunidad para castigar las dudas de su rival y evitar que el partido se convierta en un intercambio de golpes.

Un partido donde la presión puede pesar más que la clasificación

Sobre el papel, Atlas llega mejor ubicado y con mayores motivos para confiar en sus posibilidades. Sin embargo, los partidos de este tipo suelen complicarse cuando un equipo necesitado logra imponer intensidad y convertir el encuentro en una batalla de nervios.

Necaxa sabe que necesita ganar y probablemente buscará un gol que le permita cambiar el ambiente del partido. Si consigue adelantarse en el marcador, podría recuperar parte de la confianza perdida durante las últimas jornadas.

Para Atlas, la clave estará en no desesperarse y mantener su estructura defensiva. Los rojinegros deben aprovechar la ansiedad local, pero sin renunciar a buscar el triunfo que necesitan para afianzarse en la parte alta de la tabla.

Todo apunta a un enfrentamiento muy disputado, con pocas concesiones y un desenlace que podría mantenerse abierto hasta los últimos minutos.

Pronóstico Necaxa vs Atlas: igualdad en el Estadio Victoria

La situación de ambos equipos invita a esperar un encuentro equilibrado. Necaxa tiene la obligación de reaccionar y cuenta con recursos ofensivos para generar peligro, aunque su racha de nueve partidos sin ganar refleja las dificultades que ha tenido para cerrar los encuentros.

Atlas parte con ventaja por su posición en la clasificación y su mayor estabilidad competitiva, pero el empate frente a Chivas demuestra que también necesita mejorar para volver a sumar de a tres.

La urgencia de los Rayos podría llevarlos a buscar el gol con insistencia, mientras que el orden rojinegro puede complicarles la tarea. Por eso, esperamos un partido en el que ambos encuentren oportunidades, pero ninguno consiga establecer un dominio definitivo.

🔮 Nuestro pronóstico: Necaxa 1-1 Atlas

Pronosticamos un trabajado empate 1-1 entre Necaxa y Atlas, en un encuentro intenso donde la necesidad de los locales chocará con la disciplina táctica de los visitantes.

Necaxa podría encontrar recompensa a su insistencia ofensiva, pero sus problemas para sostener los resultados hacen difícil apostar por una victoria local. Atlas, por su parte, tendrá argumentos para competir y generar peligro, aunque podría conformarse con un punto en un escenario complicado.

El resultado dejaría sensaciones encontradas: los Rayos seguirían buscando una salida a su crisis, mientras que los rojinegros sumarían para mantenerse en la lucha por la clasificación directa.

Last modified: octubre 15, 2026