Fenerbahce vs Slavia Praga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Caldera hirviente y exigencia absoluta en territorio turco para sanar heridas europeas y sumar de a tres en la Champions League! El Fenerbahçe recibe en el infierno de Estambul al Slavia Praga en un choque donde ceder puntos resultará fatal. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan sin triunfos en la Champions, por lo que es vital el sumar de a tres si no quieren rezagarse todavía más en la lucha por la fase final.

El equipo otomano llega motivado tras golear 3-0 en su torneo local, buscando limpiar su imagen internacional tras caer ante Aston Villa en la jornada anterior con un escandaloso 6-0.

Por su parte, la escuadra checa desembarca como líder invicto en su liga doméstica, pero arrastrando dos tropiezos al hilo en el certamen europeo incluido el 2-0 ante el Sabah en la jornada pasada.

Fenerbahçe volcará toda su artillería asociando la velocidad por banda de Kerem Aktürkoğlu para abastecer el poder físico de Romelu Lukaku y Vedat Muriqi en el área.

Slavia Praga responderá atrincherándose en bloque medio para resistir los embates e intentar lastimar de contra.

La enorme presión que ejerce la afición turca en su feudo y la contundencia de sus atacantes estrella terminarán imponiendo condiciones de principio a fin. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Fenerbahçe 2-0 sobre el Slavia Praga. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 19, 2026